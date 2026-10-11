¿Quién es la eliminada de Exatlón México hoy 11 de octubre?

Una vez más, los Atletas del Equipo Rojo y el Equipo Azul se encuentran frente a un Domingo de Eliminación. Esta semana, las mujeres estuvieron en riesgo, lo que significa que hoy es una de ellas la que tiene que abandonar la competencia en Exatlón México. Esto será definido durante el Duelo de Eliminación, el cual tendrá lugar a las 6:00 pm por Azteca UNO o en el sitio web dando clic aquí.

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¿Quién es el eliminado de hoy en Exatlón México?

Hasta el momento, ninguna de las mujeres del Equipo Rojo ni del Equipo Azul ha sido eliminada. La Atleta que se encuentra en la Zona de Peligro, motivo por el cual fue enviada al duelo de eliminación de manera directa, fue Katia Gallegos de los Azules. No te olvides de sintonizar Azteca UNO para descubrir contra quiénes se enfrentarán y quién será la eliminada de hoy 11 de octubre de 2026.

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¿Qué atletas están en riesgo de eliminación?

Hasta este momento, el Equipo Rojo ha asegurado 3 azules en la competencia. Dos de ellas al haber ganado el juego de Supervivencia 1 y 3. La tercera es Katia, que fue enviada directamente al Duelo de Eliminación luego de ser la última en quedar dentro de la Zona de Peligro. Por su parte, el Equipo Azul ha logrado asegurar el lugar de una Atleta del Equipo Rojo.

Hoy se define si va a Duelo de Eliminación una Atleta del Equipo Rojo o Azul durante el duelo por la Supervivencia IV en Exatlón México.