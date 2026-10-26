Tensión por la Villa 360: El resultado que podría cambiar el rumbo de la competencia en Exatlón México

Luego del intenso domingo de eliminación que tuvimos el día de ayer, donde Gina Torres tuvo que abandonar la competencia al perder contra Zudikey del Equipo Rojo, llegó el momento de vivir un lunes lleno de emoción. Este 26 de octubre los equipos se enfrentarán para quedarse con las comodidades que tiene la Villa 360. Hasta el momento no sabemos qué equipo ganó su estadía en la Villa 360 y es por eso que te recomendamos estar pendiente de la transmisión del programa de Exatlón México del día de hoy para que te enteres de todo.

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¿Quién ganó la Villa 360 en Exatlón México hoy?

Por el momento, no se sabe si el Equipo Rojo o el Equipo Azul ganó la Villa 360, pues esta se define a las 6:30 pm en Exatlón México. Lo que sí se sabe es que actualmente la Villa 360 está bajo el poder del Equipo Azul, es decir, que a ellos les toca defender y a los otros atacar para arrebatarla de sus manos.

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¿Quién es el refuerzo del Equipo Rojo?

Luego de la repentina salida de Ella Bucio, tras sufrir una lesión, el Equipo Rojo se quedó incompleto. A estas alturas de la competencia, ambos equipos deben estar en igualdad de condiciones, por lo que hoy se une una nueva Atleta a la alineación. De momento no se conoce su nombre.

¿Quién es el refuerzo del Equipo Azul?

Luego de que Gina Torres fuera eliminada de la competencia de Exatlón México 2026, este lunes podremos conocer al refuerzo que llegará al Equipo Azul. De momento, el nombre no ha sido revelado, por lo que solo queda estar pendiente de lo que pueda suceder hoy en Exatlón México.

¿Dónde y cuándo ver Exatlón México?

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Disfruta de toda la adrenalina y la emoción en Exatlón México de lunes a viernes a las 6:30 pm y domingos a las 6:00 pm por Azteca UNO. Esta semana, los atletas enfrentan la décima semana de Exarlon Mécio y los hombres estarán en riesgo.