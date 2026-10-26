Los expertos en psicología coinciden: Los niños que usan ChatGPT para todas sus tareas tienen más ansiedad y son menos tolerantes

En las últimas décadas la Psicología se convirtió en una materia del conocimiento humano que tomó relevancia en múltiples sectores de la resolución de problemas entre personas. Hoy es una fuente de conocimiento que ha tenido un desarrollo inmenso de investigación, por lo que incluso ya se tienen resoluciones acerca de las infancias y el uso de la IA como ChatGPT.

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¿Los niños tienen secuelas por usar ChatGPT para sus tareas?

Justamente el acceso a herramientas de la Inteligencia Artificial como ChatGPT, Gemini o Claude… han traído cambios en la manera en que las personas adquieren o se adentran en el conocimiento. Estudios como el de Anthropic indican que estas ayudas evidentemente facilitan o agilizan labores de redacción o programación informática. Sin embargo, impiden que el aprendizaje logre los resultados en el proceso cognitivo de los niños.

En más de las conclusiones compartidas en la revista Monitor on Psychology, el Instituto Tecnológico de Massachusetts hizo un estudio para analizar los mecanismos que vinculan los Mecanismos de Lenguaje de Gran Escala con el aprendizaje. Allí utilizaron electroencefalografía para medir la actividad cerebral en muchachos que hacían ensayos con o sin IA.

Allí se descubrió que los jóvenes que utilizaban ChatGPT y otras herramientas de Inteligencia Artificial sufrían una menor actividad en la conectividad neuronal. Este estudio se realizó en 2025 y sigue en desarrollo, pero indica panoramas bastante claros de lo que pasa con el aprendizaje desde edades tempranas. Y es que incluso esto está afectando a las personas en el ámbito emocional y en la resolución de problemas cuando crecen.

@dw_espanol La infancia ya nunca volverá a ser la misma La inteligencia artificial está redefiniendo la infancia. Algunos cambios son positivos, otros son inquietantes. Esto es lo que hay que saber. #dwdigital, #trendingtopics, #ia, #infancia, #deepfake, #aprendizaje, #escuela, #niños, #dwmagacines ♬ Originalton - DW Español

¿ChatGPT provoca ansiedad en las personas?

En ese ámbito algunos expertos vinculan el conocido concepto del “Esfuerzo Productivo”, que tiene relación con la necesidad de las personas de enfrentarse a un aprendizaje retador. ChatGPT, Gemini o Claude te benefician en la inmediatez y resolución sin esfuerzo. Pero cuando niños, adolescentes o incluso ya personas en su etapa de jóvenes se enfrentan a problemas que requieren de más esfuerzo mental y/o de diferentes tipos… la imposibilidad de resolución puede causar frustración y hasta ansiedad.