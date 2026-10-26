La jugada maestra del Equipo Resistencia que podría CAMBIAR por completo la final por el Capataz en La Granja VIP

Rafa Mercadante, Julio Camejo, Bebeshita y Natalia Alcocer son los cuatro finalistas que lucharán esta noche en la Prueba del Capataz de La Granja VIP. El Equipo Resistencia llega al programa de esta noche en desventaja, pero una jugada maestra podría cambiar por completo el panorama.

Y es que solamente Daniela Alexis representa al Equipo Resistencia en el juego por el liderato semanal. Como si fuese poco, tanto Julio como Natalia son jugadores fuertes en las pruebas, por lo que el Equipo Disfuncional llega con clara ventaja a la Prueba del Capataz. No obstante, El Legado de Azalia Ojeda y la Herradura del Poder de Mono Osuna serían las cartas ganadoras del bando de Manelyk.

La jugada que prepararía el Equipo Resistencia previo a la Prueba del Capataz

La final por el Capataz podría sufrir cambios gracias a dos poderes que tiene el Equipo Resistencia. El primero de ellos es El Legado, que cayó en manos de Azalia luego de haber sido la séptima eliminada de La Granja VIP. De acuerdo a lo mencionado por los Granjeros dentro del reality, “La Negra” habría escogido a Julio Camejo (o Rafa Mercadante).

Azalia fue la séptima eliminada de La Granja VIP|ESPECIAL

Cabe recordar que El Legado ofrece el poder de nominar a cualquier Granjero y será anunciado durante el programa de este lunes 26 de octubre. Teniendo en cuenta que ambos disputarán la Prueba del Capataz, el elegido no podrá competir al estar nominado. Esto cambiará la competencia por completo.

Pero eso no es todo, ya que Mono Osuna consiguió la Herradura del Poder luego de haber derrotado en el circuito a Rafa Mercadante, con ayuda de Fernando Lozada. La herradura le otorgó el poder de nominar a otro Granjero, por lo que el exfutbolista podrá elegir a cualquier participante para enviarlo a la Tabla de Nominación.

La elegida por Mono podría ser Natalia Alcocer, otra de las participantes de la Prueba del Capataz. Sin dos de estos Granjeros, Bebeshita tendría un camino más allanado para poder alcanzar el liderato semanal. Sin embargo, todo está por verse esta noche durante el programa.

¿A qué hora es la octava Prueba del Capataz de La Granja VIP?

La octava Prueba del Capataz se disputará durante el programa de este lunes 26 de octubre, que comenzará a las 20:30 horas, tiempo del centro de México. Podrás seguir la transmisión por Azteca UNO, así como en el sitio oficial de TV Azteca y la aplicación TV Azteca En Vivo. Para quienes quieran conectarse antes, el Pre Show arrancará a las 19:55 horas.

Será una noche clave para ambos equipos, pues conoceremos al nuevo líder semanal y cómo quedará la competencia tras las decisiones relacionadas con El Legado y la Herradura del Poder. Bebeshita buscará quedarse con el puesto, aunque todavía falta saber si la estrategia del Equipo Resistencia podrá concretarse.