El error que cometen todas al secarse el cabello: aumenta el encrespamiento y reduce la suavidad

Uno de los errores más comunes al secarse el cabello es frotarlo enérgicamente con una toalla para eliminar la humedad más rápido. Aunque parece una práctica inofensiva, la fricción puede levantar y deteriorar la cutícula, favorecer la rotura y hacer que el pelo pierda suavidad.

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Para evitarlo, lo ideal es presionar delicadamente la toalla contra los mechones, sin retorcerlos ni arrastrar la tela de un lado a otro. Este hábito cobra especial importancia en los cabellos rizados, ondulados, teñidos o decolorados, que pueden ser más propensos a la sequedad, el encrespamiento y al daño.

Además, cuando el pelo está mojado, su estructura puede ser más vulnerable a la manipulación mecánica. Por eso, conviene tratarlo con cuidado desde el momento en que termina el lavado.

¿Por qué frotar el cabello con la toalla aumenta el encrespamiento?

La cutícula es la capa externa de la fibra capilar y funciona como una barrera protectora. Cuando el cabello se somete repetidamente a la fricción, puede sufrir daños en su superficie, lo que contribuye a que pierda brillo, se enrede con mayor facilidad y tenga una apariencia más áspera.

La Academia Estadounidense de Dermatología (American Academy of Dermatology, AAD) recomienda manipular el cabello mojado con cuidado y evitar frotarlo vigorosamente con una toalla. También aconseja desenredarlo suavemente para reducir la rotura.

Para cambiar este hábito, conviene prestar atención a 3 aspectos:



No retorcer los mechones: escurrir el cabello con fuerza puede someter la fibra a una tensión innecesaria. Evitar los movimientos bruscos: arrastrar la toalla de manera repetida aumenta la fricción entre la tela y el pelo. Elegir una toalla suave: los tejidos blandos pueden ayudar a reducir el roce durante el secado.

¿Cómo secarse el cabello correctamente para reducir el frizz y ganar suavidad?

La forma de retirar el exceso de agua influye en el aspecto final del peinado. Los peluqueros suelen recomendar una técnica sencilla: presionar suavemente el cabello con una toalla y dejar que el tejido absorba la humedad sin frotar.

Estos pasos pueden ayudar a mejorar la rutina de secado:



Presionar de medios a puntas: coloca el cabello entre las manos y la toalla y ejerce una presión ligera para absorber el agua.

coloca el cabello entre las manos y la toalla y ejerce una presión ligera para absorber el agua. Utilizar una camiseta de algodón o una toalla de microfibra: estos tejidos pueden resultar cómodos para retirar la humedad con menos fricción, aunque el resultado depende también de la técnica empleada.

estos tejidos pueden resultar cómodos para retirar la humedad con menos fricción, aunque el resultado depende también de la técnica empleada. Desenredar con cuidado: utiliza un peine de dientes anchos y comienza por las puntas, avanzando progresivamente hacia las raíces.

utiliza un peine de dientes anchos y comienza por las puntas, avanzando progresivamente hacia las raíces. Aplicar un acondicionador sin aclarado si lo necesitas: puede facilitar el desenredado y mejorar la suavidad, especialmente en cabellos secos o con tratamientos químicos.

En conclusión: no es necesario frotar el pelo para secarlo más rápido. Cambiar ese gesto por presiones suaves permite retirar el exceso de agua y reducir la fricción: dos medidas sencillas para cuidar la fibra capilar y conseguir una melena con menos encrespamiento y una textura más suave.