Los expertos en psicología coinciden: Las personas que no pueden tener una pareja estable son propensas a la procrastinación en el trabajo o la escuela

Una de las herramientas que ha tomado una relevancia total en la actualidad, referente a la resolución de distintos problemas del ser humano y su manera de desarrollarse con otras personas… es la Psicología. Las investigaciones alrededor de esta materia han tenido un desarrollo enorme, por ello es normal escuchar las conclusiones de distintos estudios sobre diversos temas. En este caso, se asume que hay cierta relación entre la procrastinación y las personas que sufren para tener una pareja estable.

Ventaneando | Programa completo 26 de octubre de 2026

¿Qué es una persona procrastinadora y por qué le cuesta encontrar una pareja estable?

Primero se puede definir a la procrastinación (según la revista Monitor on Psychology) como “un fenómeno cotidiano: la mayoría de las personas han pospuesto deliberadamente —en su propio perjuicio— estudiar para un examen, realizar una tarea doméstica o efectuar un pago”. Dicha situación se indica como una actitud que trae consigo esta serie de situaciones, lo cual afecta directamente la vida personal y de relaciones.

Los resultados de un estudio hecho con ciudadanos alemanes en un crecimiento documentado desde 2002 a 2019, arrojaron que la procrastinación disminuye en la mayoría de las personas que llegan a la edad de adultez joven. Sin embargo, también se indica en la revista Journal of Personality and Social Psychology… que estas personas suelen incorporarse después al mercado laboral, tiene menos posibilidades de terminar una carrera, de recibir un ascenso, tener hijos o inclusive sostener una pareja estable.

¿Por qué alguien procrastinador no puede tener una pareja estable?

El problema que desarrollan estas personas y sus propias personalidades se hace evidente cuando no solo atrasan o dejan en pausa algunas acciones. También en sus vínculos emocionales se desenvuelven de una manera que la otra parte de la relación se enfada, cansa o frustra. Pueden ser situaciones como aplazar conversaciones incómodas, resolver conflictos pendientes, decidir sobre el futuro o incluso para mostrar afecto.

En ese sentido, muchas conclusiones alrededor de la Psicología precisamente destacan que la procrastinación puede ser un elemento crucial en la vida de personas que no sostienen una relación estable.