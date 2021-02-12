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Exatlón México 2024
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Datos Curiosos de Javier Márquez.

Exatlón Titanes vs. Héroes.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Nuestro querido atleta de Héroes nos ha dejado unos datos curiosos que sólo él y su familia muy cercana pueden saber, ponte al corriente y entérate de todo.

  • Su comida favorita son los tacos.
  • Su color favorito es el verde militar.
  • Uno de sus viajes más emblemáticos fue a París y el átomo en Bruselas.
  • Su lugar favorito es una cabaña ubicada en Mazamitla.
  • Película favorita es “Irene y yo y mi otro yo”.
  • Su mayor sueño es conocer “Tulum” en la Riviera maya.
  • El apodo que tenía en preparatoria era “La Viga” por alto y delgado.
  • Sus animales favoritos son el león, tigre y tiburón.
  • Tiene 17 tatuajes en total.
  • Cree profundamente en el 11:11.
  • Pato Araujo es su rival a vencer.
  • Su mayor miedo es la soledad.
  • Su mayor felicidad es su hija Abi, la describe como su razón de existir.
  • Lo que menos le gusta de él es su carácter cuando se enoja.
  • Tiene 2 suturas, 1 fractura de dedo, 1 luxación de hombro.

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