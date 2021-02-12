Datos Curiosos de Javier Márquez.
Exatlón Titanes vs. Héroes.
Nuestro querido atleta de Héroes nos ha dejado unos datos curiosos que sólo él y su familia muy cercana pueden saber, ponte al corriente y entérate de todo.
- Su comida favorita son los tacos.
- Su color favorito es el verde militar.
- Uno de sus viajes más emblemáticos fue a París y el átomo en Bruselas.
- Su lugar favorito es una cabaña ubicada en Mazamitla.
- Película favorita es “Irene y yo y mi otro yo”.
- Su mayor sueño es conocer “Tulum” en la Riviera maya.
- El apodo que tenía en preparatoria era “La Viga” por alto y delgado.
- Sus animales favoritos son el león, tigre y tiburón.
- Tiene 17 tatuajes en total.
- Cree profundamente en el 11:11.
- Pato Araujo es su rival a vencer.
- Su mayor miedo es la soledad.
- Su mayor felicidad es su hija Abi, la describe como su razón de existir.
- Lo que menos le gusta de él es su carácter cuando se enoja.
- Tiene 2 suturas, 1 fractura de dedo, 1 luxación de hombro.