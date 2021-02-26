Mati Álvarez y su paso por Exatlón.

La atleta de Titanes, Mati Álvarez, se ha convertido en la preferida del reality show más demandante de la televisión. Desde su llegada a las tierras y playas del Exatlón, se notó su gran talento. Recordemos que Mati es una heptatleta mexicana que ha triunfado no solo en México, sino también en el extranjero.

Lo anterior le ha llevado a tener un excelente rendimiento en los circuitos, puntería y más obstáculos que se presentan día a día en Exatlón.

“Terminator” se integró rápidamente al equipo de Famosos en la tercera temporada, sin saber que ella se enfrentaría con algo totalmente desconocido, pero lo más difícil sería aprender a jugar en equipo y convivir con personas las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Los días pasaron y la adaptación se iba dando poco a poco, su talento fue creciendo cada vez más hasta posicionarse, por semanas completas, en la atleta con más puntos de su equipo e incluso del contrincante.

Vivió momentos muy difíciles al estar lejos de casa, sin su familia, su pareja y demás compañía, pero la motivaba el saber que millones de fanáticos la apoyaban noche tras noche a través de la pantalla de Azteca UNO.

En esta primera temporada, Mati ganó grandes Batallas con su equipo pero también individualmente, recordemos que la atleta se fue de viaje con el equipo de Famosos en diferentes ocasiones, incluso uno al EXTRAJERO, tambien gano un AUTO último modelo y una MOTO clásica muy cotizada y por supuesto la “Gloria absoluta” del Exatlón.

La actual campeona del reality regresó a las tierras y playas del Exatlón en busca de su Bicampeonato, pero también en varias ocasiones ha expresado que viene a llenarse de bellos recuerdos y amigos reales que gracias a Exatlón ha encontrado.

