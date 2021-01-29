Todo lo que quieres saber de Casandra Ascencio. Datos curiosos.
Casandra Ascencio es una de las atletas favoritas por el público mexicano.
La atleta de Héroes, Casandra Ascencio es una de las favoritas por el público mexicano, es por eso que aquí te dejamos los datos curiosos e importantes de MVP:
- Su primer concierto fue uno de Belinda.
- Su película favorita es “Diario de una pasión”.
- Su mayor miedo es perder a su familia.
- Quiere emprender una marca de ropa junto a Christian, su novio.
- Le encanta el pozole rojo.
- Le gusta la princesa Blanca Nieves, David Juárez “La Bestia” le recuerda a uno de los enanos.
- Le encanta pasar tiempo en medio del bosque.
- Su mejor experiencia en la tercera temporada de Exatlón fue viajar en globo.
- Le gusta el amanecer y más si está con Christian a su lado.
- Prefiere a Christian sin camisa.
Ahora ya conoces más de tu atleta favorita, sigue su camino en Exatlón Titanes vs. Héroes por Azteca UNO.