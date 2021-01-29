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Todo lo que quieres saber de Casandra Ascencio. Datos curiosos.

Casandra Ascencio es una de las atletas favoritas por el público mexicano.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

La atleta de Héroes, Casandra Ascencio es una de las favoritas por el público mexicano, es por eso que aquí te dejamos los datos curiosos e importantes de MVP:

- Su primer concierto fue uno de Belinda.

- Su película favorita es “Diario de una pasión”.

- Su mayor miedo es perder a su familia.

- Quiere emprender una marca de ropa junto a Christian, su novio.

- Le encanta el pozole rojo.

- Le gusta la princesa Blanca Nieves, David Juárez “La Bestia” le recuerda a uno de los enanos.

- Le encanta pasar tiempo en medio del bosque.

- Su mejor experiencia en la tercera temporada de Exatlón fue viajar en globo.

- Le gusta el amanecer y más si está con Christian a su lado.

- Prefiere a Christian sin camisa.

Ahora ya conoces más de tu atleta favorita, sigue su camino en Exatlón Titanes vs. Héroes por Azteca UNO.

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