Exatlón México | Tras la salida de María, el Equipo Azul recibe a Tanya Núñez como refuerzo
¡Regresa Tanya Núñez a Exatlón México! De la quinta temporada, regresa la atleta a la Décima Temporada al Equipo Azul. Trae toda la energía para los circuitos
De la Quinta Temporada, Tanya Núñez regresa con sus 29 años, detallando que observa que el reto ha crecido y evolucionado notablemente, pero que esa oportunidad de regresar le emociona mucho, además de contar con energía suficiente para enfrentarse a todos en Exatlón México.