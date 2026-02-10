“Llegar al final del camino no es rendirse”: Rosique rompe en emoción y despide a Emilio de Exatlón México

La eliminación de Emilio en Exatlón México el pasado domingo no solo marcó el cierre de su participación en esta temporada, también dejó uno de los momentos más sentimentales de la temporada. Rosique, “La Máxima Autoridad” se despide del atleta con una frase llena de reconocimiento: “Llegar al final del camino no es rendirse”.

¿Qué le dijo Antonio Rosique a Emilio en Exatlón México?

Durante su despedida, Rosique destacó que el camino de Emilio, el cual estuvo marcado por la intensidad, retos y resistencia. La Máxima Autoridad también dejó en claro que, a pesar de que Emilio no permaneció por mucho tiempo dentro de la novena temporada, su presencia marcó a todos y dejó huella en cada pista y cada compañero.

Emilio se despide del Equipo Rojo tras el Duelo de Eliminación

Dentro de su mensaje final, Emilio aseguró que esta experiencia fue una de las más hermosas dentro de Exatlón México, reconociendo que dio todo a pesar de que no se le diera el resultado que esperaba. Emilio mencionó estar satisfecho por haber competido con el corazón en cada circuito. También dedicó palabras a sus compañeros, asegurando que se va “con las manos llenas” por las amistades y las personas nuevas que conoció en el camino.

“Este ha sido el mejor Equipo Rojo”: El mensaje que sorprendió a todos

Antes de despedirse, Emilio aseguró que El Equipo Rojo de la Novena temporada es el mejor en el que ha estado, asegurando que será de entre sus miembros que se dé al gran ganador de la temporada.

¿Emilio regresará a Exatlón México?

Aunque su camino en esta temporada ha terminado, Emilio dejó en claro que, si la ocasión se presenta, con gusto regresaría a la siguiente temporada de Exatlón México, advirtiendo que se mantendrá en condición y preparado para el siguiente llamado.