La espeluznante historia detrás de la filmación de El exorcista.

El Exorcista, estrenada en 1973, fue una de las películas que marcó un antes y un después en el mundo del cine y que se convirtió en un film de culto y de estudio entre todos los cinéfilos.

Tanto fue el impacto que tuvo, que cuentan que la cinta resultó tan violenta para la época que los cines debían entregar bolsas para (vomitar) los espectadores.

Pero a pesar de que podría haber sido solo una obra de ficción, la película se basó en una historia real. Se trata de la posesión del niño Roland Doe o Robbie Mannheim, el seudónimo que se usó para proteger la identidad del menor.

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La historia del pequeño fue contada primero en un libro que fue escrito por William Peter Blatty, quien supo narrar una historia escalofriante. Luego, la película se realizó con base en este libro, donde todos los que participaron en la filmación siempre sostuvieron que a pesar de estar haciendo una película, siempre el ambiente estuvo rodeado por una sombra oscura.

La película fue todo un éxito y tuvo varias secuelas, pero los protagonistas del primer film, que abrió toda una serie de cintas sobre terror desconocidas hasta el momento, contaron que vivieron extraños episodios luego de filmar, lo que los llevó a creer que la película estaba maldita.

Uno de los sucesos que hacen creer que esta película tenía algo mal es que en 1972, mientras se realizaba la filmación, parte del set se prendió fuego cuando un pájaro entró a una de las cajas de electricidad y causó un cortocircuito.

Pero, para creer o no, la única parte del rodaje que no resultó quemada fue la que se usaba para filmar las escenas del exorcismo.

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Lo que muchos tampoco saben es que, mientras que los espectadores gritaban en las escenas de terror, los protagonistas del film también lo hicieron de manera real en la película. De hecho, en una de las escenas, la protagonista cae violentamente al suelo y eso la hizo gritar de verdad.