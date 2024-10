Muere querida tiktoker en el Metro mientras grababa un video; imágenes fuertes

La desgracia sigue rondando al mundo de las redes sociales, pues en las últimas horas se confirmó el fallecimiento de la famosa tiktoker rusa, Arina Glazunova, quien murió de forma trágica mientras grababa un video para redes.

¿Qué se sabe sobre su muerte?

Arina Gazlunova, de entre 24 y 27 años de edad, murió luego de caer por las escaleras de una estación del metro en Tiflis, Georgia, mientras se encontraba grabando un video para sus redes sociales.

La joven rusa se encontraba grabando un video en el que iba caminando y cantando la canción “For The Last Time”. La tiktoker se encontraba compañada de una amiga, quien presenció lo ocurrido.

¿Qué se ve en el video de su muerte?

La joven tiktoker se encontraba en Gerogia de visita. En el video se aprecia a la joven siendo grabada por su amiga, ambas caminaban por la calle sin percatarse de que más adelante había unas escaleras que conducían al metro donde la joven cayó y resultó gravemente herida.

En un fragmento del video se observa como la joven mira hacia la cámara sin darse cuenta hacia donde se dirige. Mientras Gazlunova repite la frase “No, no te estoy esperando, pero debes saber que te amé por última vez, por últimas vez”.

El teléfono se vuelve hacia su amiga y sus ojos observan a Arina desaparecer por el pasaje del metro donde había unas escaleras. Así mismo, se escuchar los gritos de horror de la amiga de Arina, antes de que la pantalla se quede en blanco y se oigan las voces de pánico.

¿La tiktoker murió al instante? De acuerdo con medios locales, la tiktoker fue trasladada de urgencias a un hospital, donde murió a causa de las lesiones que presentó en la cabeza y a una fractura de cuello.

¿Cómo reaccionaron las redes?

El lugar donde sucedió el incidente se ha convertido en un punto de tributo al que han acudido, vecinos, fans, y demás personas a dejar en flores en memoria de la joven tiktoker. El hecho también generó un fuerte debate en redes sobre los peligros de usar el celular mientras se camina, pues incrementa el riesgo de sufrir accidentes.