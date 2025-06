Laura Flores da alarmante noticia en redes tras su truene con Lalo Salazar

Una de las famosas que más ha dado de qué hablar en los últimos días es Laura Flores, quien en días pasados anunció que su romance con el periodista Lalo Salazar llegó a su final.

Sin embargo, las malas noticias no cesan para Laura Flores, quien hace unos días reveló que su sobrina sufrió un infarto cerebral, pero eso no es todo, pues recientemente se contagió de una fuerte enfermedad, por lo que pidió consejos para hacerse una limpia.

¿De qué se enfermó Laura Flores? Laura Flores anunció que se contagió de COVID-19 por cuarta ocasión.

“Con profunda tristeza les comunico que mi relación con el señor Eduardo Salazar terminó. Eduardo es un gran ser humano, un señor en toda la extensión de la palabra”, dijo Laura Flores hace unos días.

Sin embargo, a través de un comunicado difundido en su cuenta de Instagram, Laura Flores reveló que se contagió una vez más de COVID. Acostada sobre un sillón en su casa, diciendo lo siguiente: “¿qué creen? Como no tengo nada que hacer y ha sido una semana super tranquila y relajadita, bueno ahí está la tos, me dio COVID. Es la cuarta vez que me da COVID”.

¿Cómo se encuentra de salud Laura Flores?

La también conductora aseguró que se siente muy mal, por lo que decidió acudir al médico, donde le aseguraron que está fuera de peligro y pronto se recuperará.

“Me siento de la fregada. Lo bueno es que ya me dijo el doctor, ya fui con el doctor, y ya me dijo: ‘Esto no te va a matar, vas a salir adelante'", añadió Laura Flores.

Flores reiteró lo siguiente: “me siento con frío y por eso me puse mi cebra aquí en la casa. Les mando un beso de lejitos, me dio COVID”.

¿Laura Flores quiere hacerse una limpia?

En el pie de página, Laura Flores les pidió consejos a sus fans para poder hacerse una limpia: “¿Alguna otra cosita? ¿Postre para llevar tal vez? Ah ya sé, una limpia en Catemaco”.