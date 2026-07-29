Encuentran bolsas de lujo de Karely Ruiz tras el robo e intento de secuestro en su casa de Nuevo León

En los últimos minutos se dio a conocer que tras vivir un momento de inseguridad donde la casa de la creadora de contenido Karely Ruiz fue allanada por delincuentes y se llevaron varios objetos de valor, las autoridades de Nuevo León han dado a conocer que algunas de las costosas pertenencias fueron halladas abandonadas cerca de la zona donde habita la influencer.

De acuerdo con primeros reportes, un grupo de hombres encapuchados irrumpió en el domicilio de Ruiz, ubicado en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, tras romper una de las ventanas para ingresar a la casa. Asimismo, se ha revelado que los delincuentes ingresaron con armas cortas y durante el asalto amenazaron a Jhon Echeverry, esposo de la influencer, asimismo, lo obligaron a darles información sobre dónde se encontraban las cosas de valor.

¿Cuáles fueron los objetos de valor que abandonaron los ladrones que ingresaron a la casa de Karely Ruiz?

Entre lo robado se encuentran tres bolsas de lujo, además de dinero, joyas y otros objetos de valor, tras horas de reportarse el robo, se detalló que los delincuentes abandonaron las bolsas de lujo en calles cercanas al domicilio antes de huir. Estos artículos ya fueron asegurados por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León como parte de la investigación, con el objetivo de realizar las pruebas necesarias para detectar huellas o información que de con la identificación de los ladrones.

De igual modo, las autoridades también realizan el análisis de las cámaras de videovigilancia con el objetivo de identificar a los responsables y esclarecer si, además del robo.