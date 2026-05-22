Carlos Trejo llama MENTIROSO y reta a Poncho de Nigris: “Te veo este 16 de junio, lleva a quien quieras”

Carlos Trejo peleó ante Alfredo Adame en el Ring Royale 2026, una contienda que fue para muchos la principal luego de los dimes y diretes que protagonizaron tanto el actor como el caza fantasma, sin embargo, lo que ha llamado la atención es la fuerte declaración que, el investigador de hechos paranormales ha dicho en su cuenta oficial de Instagram donde llamó mentiroso y retó a Poncho de Nigris para verse con él en un sitio en la CDMX.

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Así fue el mensaje de Carlos Trejo a Poncho de Nigris

“Este video lo hago directamente para ti Poncho de Nigris, para mí la pelea y todo esto que se dio, ya es vuelta a la página. Pero veo que sigues blasfemando en contra mía, ahora resulta que me pusiste seguridad para que no me fuera con el dinero, pero qué mentiroso y hocicón eres. Yo llegué, cobre, me subí pelee y me fui, pero aún quedaron a deber hoteles y comidas, los cuales tuve que presionar para que pudieran irlos a pagar en distintos programas de televisión”, fueron las primeras palabras del caza fantasmas.

“Pero sabes qué, creo que ya nos hartamos los dos, te reto este 16 de junio, a buscar un lugar en la Ciudad de México salón, un hotel, robaste lo suficiente para que puedas pagar y para que puedas demostrar que soy un mentiroso, saca tus pruebas y yo saco las mías; si tú tienes la razón, yo me disculpo contigo, pero si yo tengo la razón, quiero una disculpa pública, porque se va a invitar a la prensa y al público en general porque ya los involucraste”, declaró Carlos Trejo.

Por otro lado, el caza fantasma también hizo una invitación a Poncho de Nigris a que, en caso de que, si el resulta como un mentiroso, y le dijo que quería que donara parte de su dinero a una institución de beneficencia para evitar problemas y que el 16 de junio lo ve en la Ciudad de México, pero de igual forma le dijo que trajera a quien quisiera el regiomontano.

Así fue la respuesta de Poncho de Nigris

En este video no sólo aparecieron comentarios por parte de los fanáticos del caza fantasmas, sino también del mismo Poncho, quien le puso lo siguiente: “Ya se acabó tu participación, ya ponte a atrapar fantasmas. Ya dale vuelta. TQM”, fue la respuesta del creador del Ring Royale 2026

