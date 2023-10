El ritual con avena para conseguir trabajo

La avena es un cereal que se ha convertido en el favorito de muchos nutricionistas pues cuenta con un sin fin de propiedades y beneficios para nuestra salud. Además de estos usos médicos, también cuenta con poderes espirituales que lo convierten en un ingrediente para realizar rituales de magia blanca.

Aunque no lo parezca, la avena se ha convertido en el símbolo de la abundancia y la producción que nos ofrece la madre naturaleza y, al igual que el maíz o el trigo, posee fuertes poderes en el mundo de lo esotérico.

Ritual con avena para conseguir trabajo

La avena tiene diversas propiedades que están relacionadas con la vitalidad, la abundancia, la prosperidad y otras características positivas. Además, algunos expertos en rituales señalan que este rico serial también sirve como herramienta para deshacerse de todas las energías negativas, purificar el ambiente y atraer las vibras positivas.

Se piensa que cuando queramos que algún negocio o empresa tenga suerte, debemos colocar un poco de avena en nuestro lugar de trabajo y esto nos ayudará a atraer el éxito financiero.

Si estamos en la búsqueda de un nuevo empleo o queremos que el ambiente laboral mejore, conseguir un ascenso o un aumento de sueldo, el siguiente ritual nos ayudará a atraer el éxito profesional.

Primero debemos conseguir una vela y limpiarla con un papel de cocina para quitar las impurezas. Posteriormente deberemos untar la vela con aceite y cubrirla de avena. Después rociaremos a la vela algún perfume que nos guste y la encenderemos.

Una vez realizados los pasos anteriores, intencionaremos y visualizaremos el éxito de ese trabajo de nuestros sueños que deseamos atraer y diremos la siguiente oración:

“Querido Universo, solicito de tu ayuda para conseguir el empleo de mis sueños. Agradezco que me des lo que merezco y tenga un trabajo que me guste y con buenos ingresos. Concédeme lo que es mío y he trabajado por obtener”.