Este actor recibió parte de la herencia de Eduardo Manzano; así reaccionó la familia

Recién el 4 de diciembre pasado una de las leyendas de la comedia mexicana dejó este plano tras confirmarse un paro respiratorio. Poco a poco surgen detalles de todo tipo en cuanto a lo ocurrido entre la familia y seres cercanos a Eduardo Manzano. En este caso, Ricardo Margaleff reconoció que formó parte de la herencia del nacido en la Ciudad de México… y así reaccionó la familia.

¿Qué fue lo que Ricardo Margaleff recibió de la herencia de Eduardo Manzano?

Cuando se concretan los fallecimientos de las personas, se vuelve un verdadero problema el asunto de los testamentos y herencias. Hay casos de estrellas del espectáculo que siguen en disputa de las posesiones de sus familiares, sin embargo el comediante dejó todo en orden. Ante dicha situación, uno de los actores con los que hizo una relación especial en últimos años, declaró que heredó cosas de Eduardo sin ser parte directa de la familia.

Obviamente esto pudo generar problemas entre la familia, pero se indicó que tanto Ricardo Margaleff como su esposa, fueron muy cercanos a Eduardo Manzano y a Susana López. Y lo que recibió de parte del Polivoz fueron trajes que incluso ocupó en sus épocas doradas como ícono de la televisión mexicana.

Esto declaró su compañero de proyecto televisivo desde hace años: “Me heredó muchísima ropa de Lalo que he utilizado en algunos proyectos… Ahí estuve enseñando algunos de los trajes que Susana amablemente hizo el favor de regalarme”.

#EduardoManzano #ElPolivoz #UnaFamiliaDeDiez #eljunket ♬ original sound - Junket @eljunket Ricardo Margaleff revela que no pudo contener las lágrimas al enterarse del fallecimiento de Eduardo Manzano, con quien compartió pantalla en Una Familia de Diez. El actor reveló que, en un gesto lleno de cariño, la hoy viuda de “El Polivoz” le heredó parte de la ropa del comediante, prendas que incluso ha utilizado en distintos proyectos de televisión. #RicardoMargaleff

¿Qué otros actores recibieron agradecimientos de la familia de Eduardo Manzano?

El detalle de los trajes que incluso le han permitido a Ricardo hacer un pequeño museo en su casa, es muestra del apoyo, cariño y relación que tenían con Eduardo, pero alguien al que Susana López le agradeció infinitamente fue a Jorge Ortíz de Pinedo y a su familia.

Ella ha declarado en una entrevista para TVNotas, que el actor y productor le permitió seguir trabajando a Eduardo a pesar de las complicaciones de salud que le sobrevinieron en los últimos años. En el programa donde estaban juntos le hicieron sentirse cómodos y fueron completamente amables y pacientes con él. Por lo tanto, se provocó una revitalización en el actor, pues a pesar de su edad y su enfermedad… lo mantuvo activo hasta que el cuerpo no aguantó más.