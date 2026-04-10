Adrián Marcelo aviva su pleito con Poncho de Nigris; dijo que no tiene educación

Cuando parecía que Poncho De Nigris y Adrián Marcelo por fin habían firmado la pipa de la paz - al menos de manera momentánea, unas reflexiones del organizador de Ring Royale causaron una dura contestación del comediante, conductor e influencer. He aquí el cruce que tuvieron en redes sociales y lo que aviva el fuego que ya había descansado unos días.

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¿Por qué Adrián Marcelo arremetió contra De Nigris?

El cruce de palabras se dio en ‘X’, donde Poncho dejó unas reflexiones que hablaban de que su vida era exitosa porque se rodeó de gente que lo ayuda a crecer. Y aprovechó para indicar que los drogadictos no son buena influencia. “Te recomiendo trabajar mucho en lo que te gusta, encuentra que, hacer ejercicio, comer sano, dormir bien, leer, estudiar algo, hacer buenas relaciones, no perder tiempo con pen…os drogadictos, y cuidar tu mente, esto te lleva al otro nivel”.

De inmediato las personas atribuyeron ciertos dardos del escrito que iban dirigidos para Adrián Marcelo, quien no dudó en contestar fiel a su estilo polémico. “No tienes un solo amigo que no se meta cocaína. No sabes enunciar una frase sin decir “este” o alguna otra muletilla. Eres un imbécil sin educación. Un gígolo ignorante que vive del pasado. No vives con tus papás porque no los aguantas, ni ellos a ti.

Tu vida es abundante porque te pasas por los huevos la salud mental de tus cercanos con tal de monetizar. Un wey que llora cada que toma no está para darle consejos a nadie. Piensas que invertir en ti es llenarte de cirugías y no funciona cuando por dentro eres la misma MI…A que todos sabemos que eres”.

Te recomiendo trabajar mucho en lo que te gusta encuentra que, hacer ejercicio, comer sano, dormir bien, leer, estudiar algo, hacer buenas relaciones, no perder tiempo con pendejos drogadictos, y cuidar tu mente, esto te lleva al otro nivel. No se junten con pendejos ahí no… — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) April 9, 2026

¿Adrián Marcelo vs Poncho De Nigris en Ring Royale II?

Pese a que muchos aseguran como falsedad el conflicto que tienen estos personajes de la farándula regia, ven como la oportunidad ideal para arreglar sus problemas a través del espectáculo, el cual ambos gustan de generar. Los dos han indicado que se sienten enfadados con el otro, por lo que la gente ve como el evento principal de la edición segunda del Ring Royale.

Hoy ninguno ha dicho nada específico de querer pactar la pelea, pero De Nigris indicó que en la segunda velada se subiría al ring, lo cual generó mucha conversación en los espacios digitales.