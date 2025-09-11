Adrián Marcelo no perdona a Poncho de Nigris y lo humilla en video

Desde hace tiempo, entre Adrián Marcelo y Poncho de Nigris se ha generado una fuerte rivalidad, que pudimos ver en un video donde se inicia una discusión en las instalaciones del aeropuerto internacional de la CDMX, provocando que la enemistad crezca y sea más visible entre los internautas.

Poncho de Nigris habla sin tapujos del distanciamiento de su hija [VIDEO] En Exclusiva para Venga La Alegría, Poncho De Nigris habló sobre los motivos por los que se encuentra alejado de su hija.

Recientemente, Adrián en una entrevista explicó que no perdona al otro creador de contenido y lo humilla en video. Para que sepas todo el chisme al respecto, te explicaremos qué fue lo que pasó y todo lo que se dijo al respecto.

¿Qué comentó Adrián Marcelo sobre Poncho de Nigris?

En un video publicado por el canal oficial de la actriz Judith Grace, mantiene una plática con el polémico Adrián Marcelo. Por un lado, el influencer explica que Poncho de Nigris es un hombre listo que ha logrado posicionarse en la farándula, logrando que su nombre sea de impacto en el entretenimiento.

Sin embargo, detalló que Poncho es una persona inculta que no sabe nada sobre los héroes patrios o datos de cultura general, donde lo humilla en video al decir que Adrián nunca se relacionaría con él, ya que sería vergonzoso.

Incluso, se comparó al mencionar que él sí cuenta con una carrera en psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, detallando que su vida ha sido llena de estudios. Además, lo humilló al mencionar que él nunca ha salido con una señora mayor, pese a que ha hecho otro tipo de actividades.

¿Cómo inició la rivalidad entre Adrián Marcelo y Poncho de Nigris?

Aunque a simple vista parece que la rivalidad entre Poncho de Nigris y Adrián Marcelo fue desde el desencuentro en el aeropuerto, la realidad es completamente distinta. La enemistad entre ambos comenzó desde el 2022.

Puesto que Poncho le envió a su esposa unas flores mientras se encontraba en el programa de SN Serio, Adrián al ver esto arrancó una de las flores. Posteriormente, de Nigris llamó al influencer para saber si tenía un inconveniente al respecto. Provocando que se hicieran de palabras, puesto que para Poncho fue una traición, debido a que él le ayudo al otro influencer a estar en el programa.

Adrián humilló en video a Poncho; sin embargo, no se han dado a conocer comentarios al respecto o un comunicado oficial, por lo que debemos esperar a que se brinden nuevas noticias sobre los dos influencers y su fuerte enemistad.