Famoso cantante de regional mexicano es señalado de no hacerse cargo de su hijo y lo comparan con Christian Nodal

En las últimas horas el nombre de Adriel Favela, cantante de regional mexicano, se ha viralizado luego de que su expareja lo señala de no hacerse cargo de su hijo, ante estas palabras internautas han reavivado esta disputa que lleva varios años sin resolverse.

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De acuerdo con información difundida por la modelo Kiarybel Lara, Favela no ha reconocido al menor por lo que no ha brindado apoyo económico o emocional. Incluso, expresó que el cantante “se ha negado a hacerse responsable” desde hace casi 7 años. En las mismas redes sociales internautas han expresado que este caso es similar al que atraviesa Christian Nodal y Cazzu, pues aparentemente el cantante sonorense no quiere hacerse cargo de su hija y la argentina está criando sola a la menor.

Sus palabras se viralizaron luego de que en las redes sociales se reavivara antiguas declaraciones, asimismo, se ha dado a conocer que hasta el momento no existe una demanda por manutención, pues prefiere sacar adelante a su hijo por cuenta propia y que él menor no sabe la identidad de su padre.

De igual modo, se ha puesto en debate las declaraciones de Adriel Favela, quien en un pasado dijo que estaría dispuesto a asumir su responsabilidad pero únicamente si se confirma legalmente la paternidad mediante una prueba de ADN. Sin embargo, Lara expresó que la prueba no se realizó directamente con él, lo que ha mantenido la situación sin resolverse.

¿Cómo fue la relación de Adriel Favela y Kiarybel Lara?

La historia entre el cantante y la modelo habría sido una relación corta pero significativa, pues Kiarybel habría expresado en distintas entrevistas que mantuvieron un encuentro en donde quedó embarazada, asegurando que el cantante es el padre del menor.

Sin embargo, la relación terminó poco después por supuestos desacuerdos. Lara reveló que tras la separación el cantante se distanció completamente, dejando que ella asumiera sola la crianza del menor.

¿Quién es Adriel Favela, cantante de regional mexicano?

Adriel Favela es un cantante y compositor del género regional mexicano que alcanzó gran popularidad con temas como: “La escuela no me gustó”. Es originario de Estados Unidos pero con raíces mexicanas. Actualmente se ha consolidado como una de las figuras jóvenes del género.