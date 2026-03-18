⁠Alana Flores arremete contra Flor Vigna; su rival en Supernova Genesis, luego de que su equipo atentara contra su mamá: “No te la vas a acabar”

El pasado 17 de marzo se dió a conocer la nueva rival de la streamer mexicana Alana Flores luego de que la actriz Samadhi Zendejas compartiera que ya no se enfrentaría con ella debido a acuerdos que no se lograron establecer. Sin embargo, recientemente Alana se ha pronunciado de forma directa hacia su rival pues de acuerdo con un mensaje compartido en redes sociales una persona que iba con Flor Vigna empujó a su mamá.

¿Qué mensaje le envió Alana Flores a Flor Vigna?

En su cuenta de X, la famosa streamer mexicana dijo "La persona que venía con Flor le puso el pie a mi mamá en las escaleras para tumbarla. No te la vas a acabar", mientras aseguró que no pelearía con la careta puesta ya que le tiene un gran respeto al deporte y eso hacerlo implicaría un gran peligro. Por su parte aseguró que su rival “se aprovecha de la opinión pública” y cuenta con más ventaja. Hasta el momento su rival Flor Vigna no se ha pronunciado al respecto.

¿Quiénes pelearán en Supernova Genesis?

Este evento consistirá en seis combates entre influencer donde destacan las peleas entre:



Alana Flores VS Flor Vigna

Mario Bautista VS Aaron Mercury

Milica VS Ari Geli

Lupita Villalobos VS Kim Shantal

El Abraham VS Naando Wee

Lonche de huevito VS Wilito

Por su parte el evento contará con un acto musical, mismo que estará encabezado por dos artistas; Carín León, cantante mexicano, intérprete de temas como “Primera Cita”, “Según Quién”, “Te Lo Agradezco”, “Una vida pasada”, entre otros y Óscar Maydon, artista de regional mexicano, quien cuenta con canciones como “Tu Boda, “Madonna”, “Fin de Semana”, “Asquerosamente rico”, entre otras.

¿Quién es Flor Vigna, la rival de Alana en Supernova Genesis?

Florencia Giannina Vigna, mejor conocida como Flor Vigna es una reconocida actriz, cantante y bailarina argentina. Actualmente tiene 31 años y ha participado en diversos proyectos de cine, teatro y televisión. La reconocida actriz no es ajena al mundo del boxeo pues ha participado en otros combates, donde se ha enfrentado contra Mica Viciconte y Manuela QM.

¿Dónde, a qué hora y cuándo será Supernova Genesis?

Supernova Genesis se llevará a cabo el próximo 26 de abril de 2026 a las 19: 00 horas (Hora centro de la Ciudad de México) en La Arena Ciudad de México.