Hora LÍMITE para votar hoy en La Granja VIP y salvar a tu Granjero favorito de la eliminaicón

Durante este domingo 20 de septiembre se llevará a cabo la segunda Gala de Eliminación dentro de La Granja VIP. Todavía estás a tiempo de sumarte a la votación y apoyar a tu Granjero favorito para que este siga con su juego dentro del reality. Aquí te contamos la hora límite para poder dejar tu voto antes de que se cierren las urnas.

Los cinco participantes que necesitarán ayuda del público para continuar dentro de la granja son Carlos Trejo, Kevyn Contreras “Bicolor”, Niurka Marcos, Mónica Escobedo y María Karunna. Todos ellos aparecen en la tabla de nominados definitiva y uno abandonará el reality antes del inicio de la tercera semana.

A qué hora cierran las votaciones de La Granja VIP hoy

Las votaciones cerrarán durante la Gala de Eliminación, que se transmitirá de 8:00 p.m. a 11:00 p.m., tiempo del centro de México. Adal Ramones será el encargado de anunciar en vivo el momento exacto en el que el público ya no podrá enviar más apoyos.

Esto significa que la hora límite no será necesariamente a las 11:00 p.m. El conductor puede ordenar el cierre antes del final del programa para contabilizar los resultados y conocer al segundo eliminado de La Granja VIP Segunda Temporada.

La recomendación es utilizar los votos antes del inicio de la gala o durante sus primeros minutos. Una vez que Adal Ramones confirme el cierre, la plataforma dejará de recibir apoyos y cualquier intento posterior ya no influirá en el resultado de la noche.

Cómo votar para salvar a tu Granjero favorito

El público puede votar mediante la aplicación TV Azteca En Vivo, disponible gratuitamente para dispositivos Android y iOS. Después de ingresar, deberá buscar el apartado de La Granja VIP, seleccionar al participante que quiere salvar y distribuir sus votos.

Cada usuario cuenta con 10 votos diarios. Estos pueden entregarse a un solo granjero o repartirse entre diferentes nominados. La plataforma también puede habilitar dinámicas para obtener votos adicionales después de utilizar los apoyos iniciales.

Otra alternativa es escanear el código QR que aparecerá durante la transmisión de Azteca UNO. Este acceso dirige directamente al espacio oficial de votación y permite participar desde un teléfono celular.

Dónde ver la Gala de Eliminación de La Granja VIP

La Gala de Eliminación comenzará este domingo 20 de septiembre a las 8:00 p.m., tiempo del centro de México. Se podrá seguir gratis por Azteca UNO, el sitio oficial y la aplicación TV Azteca En Vivo.

La transmisión se extenderá hasta las 11:00 p.m. y será dentro de ese periodo cuando Adal Ramones detenga la votación. Por esta razón, los seguidores no deberán esperar hasta el final del programa si quieren ayudar a que su granjero favorito permanezca una semana más en la competencia.