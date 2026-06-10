Alejandro Fernández habla sobre la POLÉMICA fotografía en donde aparece con la lengua verde en un concierto

Recientemente en una de las presentaciones musicales de Alejandro Fernández; “El Potrillo”, una que forma parte de su gira “De rey a rey” se viralizó un video en el que el intérprete de “Como quien pierde una estrella” tenía su lengua de color verde, hechos que ocasionaron miles de reacciones por parte de los fanáticos y todo el público ya que para algunos esto fue sinonimo de falta de higiene mientras que para otros tenía que ver con su estado de salud.

Alejandro Fernández responde a la polémica de su “lengua verde”

Recientemente en la presentación que ofreció el hijo de Vicente Fernández en el Coloso de Reforma el artista se tomó unos minutos para hablar con la prensa en donde pudo aclarar toda la polémica sobre las imágenes que se viralizaron sobre el aspecto y color de su lengua. De acuerdo con las declaraciones de “El Potrillo” todo se debió a que se tomó una pastilla de miel además también aseguró que lo que se mostró (el video) “estaba muy saturado”. Por su parte, el cantante de música ranchera aseguró que todo esto también venía de parte de un periodista, al que arremetió con fuertes palabras y mucho enojo, aunque no dijo su nombre ni dió más información sobre la persona.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: Alejandro Fernández interpretará el himno nacional en la apertura

Por otro lado, la carrera de Alejandro Fernández sigue teniendo un impacto cada vez mayor en México y otras partes del mundo, razón por la que recientemente se confirmó su participación en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en donde el artista interpretará el himno nacional. Hasta el momento se desconoce si cantará algunos de sus éxitos musicales más grandes en dicho evento deportivo. Por otro lado, en las declaraciones que dió a la prensa, el artista también expresó que “No va a ser nada fácil estar ante no sé cuántos millones de personas”, sin embargo aseguró estar más que listo.

Las expectativas por parte de los mexicanos y fans del cantante se mantienen muy altas ya que “El Potrillo” es actualmente una de las figuras más representativas a nivel artístico del país por lo que su participación en el Estadio Ciudad de México el próximo 11 de junio ha causado mucha emoción en todos sus seguidores así como en los mexicanos. Por otro lado, recuerda que la gran inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ así como todos los partidos de esta los podrás ver a través de la señal de TV Azteca.