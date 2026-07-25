Alejandro Grimaldo revela que quiere pelear contra Marc Cucurella en la próxima Velada del Año

La Velada del Año ya arrancó y a pocos minutos el evento de Ibai Llanos nos ha regalado varias sorpresas y es que, campeones del mundo del fútbol llegaron al Estadio La Cartuja en Sevilla, España. Alejandro Grimaldo fue el primer futbolista en llegar con los presentadores del evento, quienes le preguntaron si se subiría al ring del boxeo y el campeón aseguró que si, además de que no ocultó contra quién le gustaría pelear, pues fue conciso y dijo que se enfrentaría a Marc Cucurella.

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Pedro Porro también pelearía contra Marc Cucurella

Otra de las sorpresas de la noche fue la llegada del futbolista Pedro Porro a quien también cuestionaron sobre una posible participación en la próxima Velada del Año y tampoco se negó, pero lo que más sorprendió es que reveló que, al igual que Alejandro Grimaldo, también pelearía contra Marc Cucurella. ¿Será que tienen algún tema pendiente o quizá lo hacen por una competencia sana?

¿Quiénes pelearán HOY en La Velada del Año VI?

Este domingo 25 de julio se llevarán a cabo los tan esperados enfrentamientos de boxeo amateur entre influencer y la lista completa por orden, es la siguiente: