Cómo trasplantar los geranios para no romper las raíces y que estallen de flores

Para trasplantar los geranios sin romper sus raíces, lo fundamental es extraer el cepellón completo, manipularlo lo menos posible y colocarlo en una maceta apenas más grande que la anterior, con un sustrato fértil y de buen drenaje. Después del cambio de recipiente, la planta necesita unos días de adaptación antes de retomar su crecimiento habitual.

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Este procedimiento de jardinería puede ayudar a mantener un geranio vigoroso. El momento del trasplante también es importante. La Royal Horticultural Society (RHS) recomienda realizar el trasplante de las plantas cultivadas en recipientes cuando las raíces han ocupado demasiado el contenedor o cuando el sustrato necesita renovarse.

¿Cómo trasplantar un geranio sin dañar las raíces?

La clave está en evitar tirar de los tallos para sacar la planta y no deshacer innecesariamente el cepellón. Si las raíces permanecen agrupadas alrededor del sustrato, el geranio puede afrontar el cambio de recipiente con menor alteración del sistema radicular.



Elige una maceta ligeramente mayor: no es necesario pasar de un recipiente pequeño a uno enorme. Un exceso de sustrato alrededor de las raíces puede retener demasiada humedad y aumentar el riesgo de problemas radiculares. Prepara un recipiente con drenaje: la maceta debe contar con agujeros en la base para permitir que el exceso de agua salga correctamente. Riega previamente si el sustrato está completamente seco: un cepellón que conserva cierta humedad puede resultar más fácil de manipular sin que se desmorone. Retira el geranio con cuidado: inclina el recipiente y extrae la planta sujetando el cepellón, no tirando de las ramas o los tallos. Conserva las raíces sanas: no es necesario sacudir toda la tierra adherida. Si algunas raíces están muy enrolladas, pueden separarse con extrema suavidad. Coloca la planta a la misma profundidad: el cuello de la planta no debería quedar enterrado mucho más profundamente que antes. Rellena los espacios con sustrato: presiona ligeramente para estabilizar el geranio, pero evita compactar demasiado la tierra.

¿Qué cuidados necesita el geranio después del trasplante para producir muchas flores?

Para que el geranio vuelva a crecer con fuerza y desarrolle abundantes flores, el trasplante debe complementarse con varias horas de luz, un riego controlado y una alimentación adecuada durante la etapa de crecimiento. La RHS explica que este ejemplar necesita una ubicación luminosa y un sustrato que permita un buen drenaje.

Estos cuidados ayudan a favorecer una planta saludable:



Proporciona mucha luz: una buena exposición favorece el desarrollo de hojas y flores. En climas muy cálidos, conviene proteger la planta del sol más intenso si muestra signos de estrés.

una buena exposición favorece el desarrollo de hojas y flores. En climas muy cálidos, conviene proteger la planta del sol más intenso si muestra signos de estrés. Riega cuando sea necesario: comprueba la humedad del sustrato antes de volver a regar y evita mantener las raíces permanentemente mojadas.

comprueba la humedad del sustrato antes de volver a regar y evita mantener las raíces permanentemente mojadas. Retira las flores marchitas: eliminar las inflorescencias que ya terminaron su ciclo ayuda a mantener una apariencia ordenada y puede favorecer la continuidad de la floración.

eliminar las inflorescencias que ya terminaron su ciclo ayuda a mantener una apariencia ordenada y puede favorecer la continuidad de la floración. Aporta nutrientes durante el crecimiento: un fertilizante apropiado para plantas con flor puede complementar el sustrato, siempre respetando las dosis recomendadas.

un fertilizante apropiado para plantas con flor puede complementar el sustrato, siempre respetando las dosis recomendadas. Vigila las hojas y tallos: manchas, decoloraciones, insectos o crecimiento débil pueden indicar problemas de riego, iluminación, nutrición o plagas.

Otro aspecto importante es evitar la tentación de colocar el geranio inmediatamente bajo condiciones extremas después del trasplante. La planta necesita tiempo para adaptarse al nuevo recipiente y restablecer su crecimiento.