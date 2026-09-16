TV Azteca y Ricardo Salinas te invitan a disfrutar al grupo británico de Funk y Acid Jazz

Este 23 septiembre, la Arena Monterrey será el escenario perfecto para recordar grandes éxitos. ¡Y lo mejor de todo es que tenemos pases dobles para ti!

Para participar sigue las cuentas de Ricardo Salinas y María Laura Medina y registrar tus datos. Y así de fácil podrás vivir una noche espectacular. Llena el siguiente formulario y si eres uno de los afortunados, nos contactaremos contigo para que puedas recoger tus boletos.