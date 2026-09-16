Muere exitoso influencer a los 20 años: su vida y la de su papá terminaron en un ataque violento en Guerrero

En las últimas horas el mundo digital de las redes sociales se conmocionó al confirmarse la muerte del creador de contenido Emerson Rey y su padre el señor Rodolfo Navarrete Gallardo quienes perdieron la vida el pasado 14 de septiembre en Tenexpan, Guerrero tras sufrir directamente un ataque armado.

Debido a este lamentable hecho, donde se reportó el doble homicidio fueron cancelados los festejos del 15 de septiembre en la localidad del municipio de Tecpan de Galeana esto como medida de respeto a las víctimas y como estrategia de protección a la comunidad.

¿De qué murió el influencer Emerson Rey?

De acuerdo con los primeros reportes, Emerson Rey murió a consecuencia de las heridas provocadas por los disparos que recibió directamente de un arma de fuego al igual que su padre, provocando de inmediato su deceso en el lugar de los hechos.

Según versiones, el joven de 20 años y su padre fueron interceptados por hombres armados quienes posteriormente huyeron del lugar. Asimismo, han circulado algunas versiones que previo al ataque las víctimas habían acudido al Ministerio Público, otra versión señala que el influencer y su padre se encontraban afuera de su domicilio. Debido a las distintas versiones, la Fiscalía estatal no ha presentado públicamente una reconstrucción definitiva del crimen.

De igual modo, la dependencia inició una investigación por homicidio calificado donde hasta el momento no se ha reportado la detención de las personas involucradas o el motivo del móvil. Finalmente, uno de los hermanos de Emerson realizó una transmisión en redes sociales para pedir ayuda y denunciar lo ocurrido e incluso hizo señalamientos contra dos personas a quienes responsabilizó del crimen; sin embargo, esas acusaciones corresponden al testimonio del familiar y no han sido confirmadas por las autoridades.

Ante este lamentable hecho en las redes sociales de Emerson se difunfió una historia donde se indica que se realizará una misa de sepultura en nombre de las víctimas, incluso agradecieron las palabras de apoyo que han recicbido: "Agradecemos de corazón todas las muestras de cariño y apoyo en este difícil momento".

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¿Quién era el creador de contenido Emerson Rey?

Emerson Rey era un creador de contenido originario de Guerrero, conocido principalmente en la Costa Grande por sus publicaciones relacionadas con la vida cotidiana de Tecpan de Galeana y sus comunidades. Su popularidad creció debido a que a parte de mostrar la cultura de su localidad también cubrió acontecimientos locales, deportivos y actividades ganaderas.