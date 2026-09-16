Cómo ablandar el sarro de la taza del baño por la noche con solo un ingrediente

Para ablandar el sarro de la taza del baño durante la noche se puede utilizar ácido cítrico. Este compuesto es capaz de ayudar a disolver depósitos minerales, especialmente aquellos relacionados con el agua dura.

Exclusiva: “La pasó fatal, está internado con oxígeno”; revelan el estado de salud actual de Alex Fernández

El procedimiento de limpieza resulta especialmente práctico cuando las manchas blanquecinas o amarillentas llevan tiempo adheridas a la superficie. Conoce cómo usar esta sustancia para que haga su efecto mientras duermes.

¿Cómo usar ácido cítrico para ablandar el sarro de la taza del baño durante la noche?

El ácido cítrico se utiliza habitualmente como desincrustante porque su acidez ayuda a solubilizar determinados depósitos minerales. Organismos como la Universidad de Nebraska-Lincoln, a través de sus materiales de extensión sobre limpieza doméstica, explican que los ácidos pueden resultar útiles frente a acumulaciones minerales.

Esta es la manera de aplicarlo en la taza del baño:



Reducir el nivel de agua: si es posible, bajar parte del agua de la taza para que el producto entre en mayor contacto con las zonas donde está acumulado el sarro. Preparar la solución: disolver aproximadamente 2 o 3 cucharadas de ácido cítrico en medio litro de agua tibia. No es necesario utilizar agua hirviendo. Aplicar sobre el sarro: distribuir la preparación directamente sobre las zonas afectadas, procurando que queden bien humedecidas. Dejar actuar durante la noche: cerrar la tapa y permitir que la solución permanezca varias horas sobre los depósitos minerales. Frotar al día siguiente: utilizar un cepillo para la taza del baño y trabajar sobre las zonas donde el sarro se haya ablandado. Enjuagar: tirar de la cadena varias veces o enjuagar abundantemente para retirar los restos del producto. Si la acumulación es muy gruesa, puede ser necesario repetir el procedimiento en otra ocasión.

¿Cómo manipular y dónde comprar ácido cítrico para limpiar el baño?

Aunque el ácido cítrico se encuentra en productos de uso cotidiano y también se emplea en alimentos, el producto concentrado debe manipularse con precaución. Para preparar la solución conviene utilizar guantes, evitar el contacto con los ojos y no inhalar directamente el polvo.

También es recomendable mantenerlo fuera del alcance de niños y mascotas y conservarlo en su envase correctamente cerrado. Una precaución fundamental es no mezclarlo con lavandina, cloro ni otros productos de limpieza, ya que puede generar reacciones peligrosas.

Si previamente se utilizó otro limpiador en el excusado, hay que enjuagar muy bien la superficie antes de aplicar la solución de ácido cítrico. El ingrediente puede conseguirse en supermercados, tiendas de productos de limpieza, comercios de insumos para elaboración de alimentos, farmacias o droguerías, dependiendo del país y de la disponibilidad.