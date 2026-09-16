Qué hacer con el hueco entre el inodoro y la regadera: 4 ideas que casi nadie considera

El baño es uno de los lugares más importantes de un hogar, pero suele pasar desapercibido cuando se trata de organización. Y lo que muchas personas ignoran, es que basta con prestarle atención a los rincones olvidados para mejorar la vista al instante, como el espacio que queda justo entre la regadera y el inodoro, que tiene todo el potencial para transformarse y ser de gran utilidad.

¿Cómo ordenar el baño correctamente? Las 4 mejores alternativas para que no se desperdicie el espacio del retrete y la regadera