Qué hacer con el hueco entre el inodoro y la regadera: 4 ideas que casi nadie considera
Para optimizar al máximo la organización del baño, hay que aprovechar los espacios al máximo y apostar por ingeniosos métodos con la regadera y el inodoro.
El baño es uno de los lugares más importantes de un hogar, pero suele pasar desapercibido cuando se trata de organización. Y lo que muchas personas ignoran, es que basta con prestarle atención a los rincones olvidados para mejorar la vista al instante, como el espacio que queda justo entre la regadera y el inodoro, que tiene todo el potencial para transformarse y ser de gran utilidad.
¿Cómo ordenar el baño correctamente? Las 4 mejores alternativas para que no se desperdicie el espacio del retrete y la regadera
Muro de concreto para almacenamiento. En caso de que tengas un buen presupuesto para hacer remodelaciones sofisticadas en el baño, puedes recurrir a una barra de concreto que sirva como separación. Esto hará que todo se vea mucho más ordenado y hasta es posible incluir algunos compartimentos para poner shampoos, jabones y otros productos.
Mesa con rueditas. Para conseguir una buena decoración, no basta solo con que se vea bonito, sino que también importa que sea funcional y facilite las rutinas cotidianas. En este sentido, las mesas con rueditas integradas son una excelente alternativa para ponerse en el huequito que hay en la regadera y el inodoro, donde podrás colocar todos los repuestos para que no saturen la vista.
Pared de vitrales para baño. Si lo que buscas es que tu baño se vea aesthetic y tenga una sensación visual de mayor amplitud, entonces las paredes de vitrales podrían ser la mejor opción. Esta idea simplemente consiste en hacer un muro con puros cubos de vidrio especiales para construcción, que vienen en diferentes colores y gracias a su efecto de transparencia hacen que la iluminación circule mejor.
Mueble con puertas para el lavabo. Hay casas en las que la distribución del baño considera al lavabo justo en el espacio que queda entre el inodoro y la regadera, por lo que solo queda la parte inferior para remodelar. Y una excelente opción son los muebles con puertas que se ponen debajo del lavamanos, para que así ese hueco no quede vacío y mejor se aproveche con repisas que sirvan para acomodar productos.