Aleks Syntek ROMPE EN LLANTO al confesar que está separado de su esposa y le dedica emotiva canción: “Es muy difícil estar a mi lado”

A través de una entrevista con el locutor Mariano Osorio, el cantante mexicano Aleks Syntek dió a conocer al comunicador que se encuentra separado de su esposa Karen Coronado. El artista rompió en llanto y dijo que era la primera vez que lo decía de manera pública. El intérprete de “Duele el amor” mencionó que es muy difícil estar con él ya que “es un hombre complicado” además de que dijo que no le quiere hacer daño. “Quiero que ella sea felíz”, fue el mensaje que el cantante expresó en la entrevista con Osorio.

¿Qué canción le dedicó Aleks Syntek a su esposa?

En la charla que Aleks Syntek mantuvo con Mariano Osorio, el cantante le dedicó el tema “Intocable”, canción lanzada el 21 de mayo de 2007 como el sencillo principal de su álbum de estudio Lección de vuelo; este tema habla sobre la ruptura y separación en una relación amorosa. El artista expresó que rompió los sueños de su pareja, quién también fungió como mánager, ya que la carrera de él es “monstruosa” y abarca mucho espacio, por lo que aseguró que no le dejaba espacio a Karen para poder respirar.

Los usuarios de redes sociales reaccionaron diciendo que habían juzgado mal al artista, ya que los comportamientos que ha tenido recientemente “ahora tienen explicación” pues muchas personas aseguraron que el artista se encuentra atravesando un gran dolor emocional que lo está afectando.

¿Quién es la expareja de Aleks Syntek?

Karen Coronado, hermana de la conductora Ingrid Coronado, es la expareja de Aleks Syntek, quién estuvo junto a él por más de dos décadas además de que es la madre de dos hijos que tuvo con el cantante; Natalia y Matías. A pesar de que no se dedica al medio artístico, recientemente el artista confesó que ella fungió como su manager por un tiempo. Karen se ha dedicado al sector empresarial ya que cuenta con un negocio de artículos para el cuidado personal y el hogar, mismo que comenzó a desarrollar en 2009.

Sobre la relación que mantuvo con Aleks Syntek, el cantante dió a conocer que conoció a Karen cuando él tenía 23 años y ella 16, sin embargo su relación fue formal cuando ella cumplió 18 años de edad. Hasta el momento su expareja no se ha pronunciado sobre la separación con el artista.

