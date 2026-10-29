“Cree que vino a un resort": Kunno no suelta a Pablo Montero y lo expone en La Granja VIP
La convivencia entre Kunno y Pablo en La Granja VIP es cada vez más complicada, sobre todo ahora que ya están pendientes de todos sus movimientos.
La tensión por el Miércoles de Asamblea en La Granja VIP sigue latente, sobre todo entre los integrantes que protagonizaron fuertes Cara a Cara. Para muestra, el enojo de Kunno con Pablo Montero, a quien señaló por supuestamente no colaborar lo suficiente para las tareas de los Peones y dedicarse a hacer otras cosas.
Esta molestia se la contó a Manelyk, su aliada más cercana desde el primer día y con la que comparte absolutamente todo. Por lo que no dudó en platicarle que aunque le está yendo bien en el Granero, hay días en los que se desgasta más porque le toca completar cosas solo, justo como habría pasado con las vacas porque aparentemente Pablo se fue a alistar antes de que terminaran.
"Me tocó hacer las vacas solo. Yo quise, yo no le pido a nadie ayuda. Mono y Fer me ayudaron con la carretilla. Acá todavía hay gente que cree que vino a un resort. A cocinar, a lavar sus zapatitos, a limpiar su ropita, a peinarse la barbita", dijo el polémico influencer.
¿Por qué se pelearon Kunno y Pablo Montero? El recuento de su enemistad en La Granja VIP
Las diferencias de Kunno con Pablo Montero no son nuevas, en realidad empezaron a notarse desde hace varios días, poco después de que el cantante dejó en claro que quería pertenecer al equipo de Niurka en La Granja VIP. El primer enfrentamiento fue la vez que Guillermo se refirió a su compañero como "tibio", un adjetivo que a él no le pareció en lo absoluto y que lo hizo estallar, exigiéndole respeto.
También volvieron a discutir por un desatinado comentario que Kunno le hizo a Natalia Alcocer, todo porque ella lo eligió para la Traición. En ese momento, Montero no dijo nada, pero luego señaló que lo encararía y ante las cámaras pidió que dejara de mencionar su nombre si solo era para decir cosas negativas.
Y la estocada final que habría hecho que Pablo y Kunno ya no puedan ni trabajar juntos en La Granja VIP, fue la Asamblea del 28 de octubre, cuando toda "La Resistencia" nominó al intérprete y expusieron malas actitudes que habría tenido con el Tío Pepe.