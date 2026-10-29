4 plantillas de stickers holográficos de Kpop Demon Hunters para un verdadero fan de las Guerreras Kpop

¿Eres fan de las Guerreras Kpop o conoces a alguien que sea amante de esta icónica película? Aquí te compartimos 4 plantillas de stickers holográficos inspirados en las emblemáticas Kpop Demon Hunters, listos para descargar, imprimir y decorar tus artículos favoritos. A diferencia de otras estampas, estas destacan por tener un acabo de arcoiris brillante que llama mucho la atención y luce súper aesthetic, así que echa un vistazo y elige los que más te gusten.

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Plantilla 1

Plantilla 2

Plantilla 3

Plantilla 4

¿En qué tipo de papel se imprimen los stickers holográficos? Así puedes hacer tus propias estampas de Kpop Demon Hunters

Elige la plantilla que más te guste, da click sobre ella y descárgala a tu ordenador. Posteriormente, crea un archivo digital en el que la ajustes los stickers al tamaño de tu preferencia, y mándalo a imprimir. El mejor tipo de papel para hacer stickers holográficos es el vinil adhesivo imprimible, precisamente con acabado holográfico, ya que esto es lo que le da ese toque de arcoiris brillante. Por si fuera poco, también sirve como una especie de sello de seguridad para que no se maltraten los diseños.

Ahora bien, si no tienes la posibilidad de adquirir este tipo de papel, no hay problema, lo puedes imprimir en papel adhesivo común, lo único que cambiará será el sello de seguridad, ya que los mismos diseños cuentan con ese acabado colorido. Una vez que tengas tus stickers impresos, recorta cada uno, dejando un pequeño borde o contorno y listo. Decora tus artículos personales cómo más te guste.

Este tipo de stickers quedan perfectos en fundas de celulares o carpetas escolares. También los puedes usar para decorar tu tableta u ordenador, así como darle un toque único a tus libretas y cuadernos. ¡Las posibilidades de llevar la magia de las Guerreras Kpop a dondequiera que vayas son infinitas!... Así que echa a volar tu creatividad.