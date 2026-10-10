Aleks Syntek y Dani Flow protagonizan inesperado encuentro: ¿Cómo se vivió el momento?

Por la tarde de ayer se vivió un momento único dentro de la música en México, pues Aleks Syntek y Dani Flow fueron los protagonistas de un encuentro que desató todo tipo de comentarios en redes, pues durante su participación en León Dni, subió al escenario mientras Syntek cantaba, momento que llevó al encantador a reconocer que es fan de todos los géneros y a celebrar toda la música.

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¿Qué fue lo que pasó entre Aleks Syntek y Dani Flow en el Foro del Lago en León, Guanajuato?

Durante el concierto de ayer, 9 de octubre, dentro del Foro del Lago en León, Guanajuato, Dani Flow subió de sorpresa al escenario e improvisó un verso de la canción de Syntek, "Lo que tú necesitas". Para posteriormente ofrecer una disculpa directa hacia Syntek: "Te ofrezco una disculpa por lo que pasó en años pasados".

Ante la situación, Syntek, sorprendido, aseguró que no habría nada que disculpar y abrazó al reguetonero, dejando claro que el conflicto mediático había terminado. Syntek se dirigió al público de León diciendo: "Se vino conmigo y soy feliz de verlo por aquí. ¡Un ruido para Dani!".

Tras lo ocurrido, los músicos bromearon sobre sus diferencias musicales pasadas y dieron por cerrado el tema con la frase: "La música es unión". No obstante, además, Syntek aprovechó para reconocer públicamente que "ama todos los géneros de música" y adelantó nuevas sorpresas.

¿Cuál era el conflicto que existía entre Dani Aleks Syntek y Dani Flow?

Aleks Syntek y Dani Flow mantenían un supuesto conflicto, después de las fuertes críticas de Syntek hacia la música urbana, acusando al reguetonero de promover letras obscenas, acto que desató todo tipo de reacciones. El punto más tenso ocurrió en septiembre de 2026, cuando Syntek insultó públicamente al género y al éxito de Dani Flow ("Martillazo") durante un concierto. No obstante, el reguetonero, lejos de generar más polémica, buscó a Syntek para hacer las paces.