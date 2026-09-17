La verdadera razón por la que Alex Fernández fue hospitalizado; su mamá rompe el silencio ante la crisis de salud del cantante

Luego de generar preocupación entre los fans de la música regional mexicana y ranchera, el equipo de Alex Fernandez dio a conocer cómo evoluciona la salud del intérprete luego de que cancelara de último momento su participación en Culiacán para ser parte de las fiestas patrias en Sinaloa.

Cabe destacar que en un principio se informó que el hijo de Alejandro Fernández fuera trasladado de emergencia a un hospital en Guadalajara luego de realizar un vuelo proveniente de Las Vegas. Tras varias horas de incertidumbre, finalmente se dio a conocer cuál es el padecimiento que provocó la emergencia.

¿Qué le pasó realmente a Álex Fernández?

Primeras versiones indican que Alex viajaba en un vuelo privado desde Las Vegas rumbo a Culiacán cuando su estado de salud empeoró, por lo que fue necesario modificar la ruta y aterrizar rápidamente en su tierra natal Guadalajara para que pudiera recibir atención médica de urgencia.

Aunque durante las primeras horas se habló que el cantante fue diagnosticado con una infección respiratoria e incluso de un problema gastrointestinal el equipo de Ventaneando tuvo la exclusiva que Fernandez padeció de una fuerte intoxicación por alimentos lo que le provocó salmonelosis, aparentemente por haber ingerido horas antes mariscos.

¿Cuál es el estado de salud de Álex Fernández?

Después del susto se reveló una actualización sobre su estado de salud de Alex Fernández donde se reiteró que evoluciona favorablemente y continúa recuperándose bajo supervisión médica.

“Está internado con oxígeno, están haciéndole pruebas, están inyectándole y a ver qué es lo que pasa, de qué viene su intoxicación informó José Miguel González, manager de Alex.

¿Cómo reaccionó la Familia Fernández ante la emergencia?

A través de redes sociales América Guinart, mamá de Alex, habló sobre el estado de su hijo y agradeció las muestras de cariño que recibió durante las horas de incertidumbre y explicó que el intérprete de “Cuéntame” permanecía bajo observación y que los médicos continuaban realizándole estudios para determinar con precisión qué había ocurrido. Posteriormente, América compartió que había amanecido más tranquila al saber que Álex presentaba una mejoría y que incluso el queipo de trabajo de su hijo serían los encargados de dar más detalles de lo ocurrido, asimimso, ocupó sus redes para revelar lo feliz que estaba porque Camila Fernaández había sido nominada en los Latin GRAMMY.

“Puedo adelantarles que amanecí contenta porque Álex amaneció mucho mejor”, señaló.