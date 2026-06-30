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Alejandro Fernández revela que padece depresión y ansiedad: “Es algo súper serio”
Alejandro Fernández se sincera sobre su salud mental al revelar que padece depresión y ansiedad, pero ¿cómo hace frente a estas emociones? Esto fue lo que dijo.
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Alejandro Fernández revela que enfrenta depresión y ansiedad
El cantante habló abiertamente sobre su salud menstal y aprovechó para enviar un importante mensaje a quienes atraviesan una situación similar.
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¡Histórico! Alejandro Fernández se presenta ante más de 270 mil personas en “La Serenata Más Grande del Mundo”
Alejandro Fernández hace historia con “La Serenata Más Grande del Mundo”. Más de 270 mil personas acudieron a su concierto gratuito. Así lo vivió el lente de Ventaneando.
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Alejandro Fernández ofrecerá un concierto GRATUITO: “Mi corazón está palpitando al mil”
Alejandro Fernández habló con Ventaneando sobre su próximo concierto gratuito en La Minerva, Guadalajara, titulado: “La Serenata Más Grande del Mundo”.
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Julión Álvarez y Alejandro Fernández se unen para la SERENATA MÁS GRANDE DEL MUNDO; fecha y todo lo que tienes que saber
Dos de los artistas más reconocidos de la música mexicana pisarán el mismo escenario para ofrecer una presentación musical y cautivar a todos sus fans.
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Alejandro Fernández ofrecerá concierto GRATIS; Fecha y todo sobre su presentación
“El Potrillo” se dará cita en tierras tapatías para cautivar a sus fans con sus éxitos más grandes.
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Camila Fernández rompe el silencio sobre el homenaje a Vicente Fernández: “No controlamos nada de eso”
La cantante aseguró que no ha sido considerada para una posible segunda edición del disco tributo a su abuelo y afirmó estar enfocada en su propia carrera musical.
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Los Ángeles Azules defienden a Shakira y desmienten rumores sobre una supuesta doble en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
El doctor Elías Mejía aseguró que la cantante colombiana sí estuvo presente en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y reveló que le encantaría colaborar con ella en una futura cumbia.
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Alejandro Fernández, nervioso a escasas horas de interpretar el himno nacional en la Copa Mundial de la FIFA 2026™: “No va a ser nada fácil”
Pese a las décadas de trayectoria artística, Alejandro Fernández se encuentra nervioso pero contento por interpretar el himno nacional en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
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Alejandro Fernández habla sobre la POLÉMICA fotografía en donde aparece con la lengua verde en un concierto
Uno de los integrantes de la dinastía Fernández se vió envuelto en una polémica que causó diversos comentarios en redes sociales.
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