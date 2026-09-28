¿Se casó? Alfredo Adame sorprende con misteriosa fotografía

¿Alfredo Adame se casó? Esa es la pregunta que comenzó a circular en las últimas horas dentro de la conversación digital luego de que el crítico de La Granja VIP Segunda Temporada compartiera en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparecen las manos de dos personas luciendo anillos aparentemente de compromiso. Asimismo, el posteo fue acompañado por la canción de “Marry You” de Bruno Mars lo cual provocó una ola de especulaciones ya que se podría interpretar como una posible señal de compromiso.

Sin embargo, hasta el momento el actor no ha confirmado que haya llegado al altar ni que esté próximo a decir el famoso “sí acepto”. La imagen fue compartida en medio de la nueva etapa sentimental que vive con su pareja Benicia Zúñiga, relación que el propio actor ha presumido públicamente.

¿Quién es Benicia Zuñiga, la nueva novia de Alfredo Adame?

El romance entre Alfredo Adame y Benicia Zúñiga comenzó hace apenas unos meses y desde entonces el conductor se ha mostrado particularmente ilusionado. Incluso anteriormente reconoció que no esperaba enamorarse tan rápido y describió el encuentro con ella como un “chispazo” de amor y energía.

La pareja se conoció gracias a Fernando Lozada, hijo de Benicia ya que al compartir un proyecto con Adame le presentó a su mamá y desde ahí ahí fluyó la relación entre ambos. Zuñiga ha destacado por ser una empresaria mexicana dedicada al transporte de carga y tener un amplio conocimiento en lenguas antiguas.

Aunque la fotografía de los anillos podría parecer una declaración de compromiso, Adame recientemente señaló que por ahora la boda no está entre sus planes y tampoco contempla tener hijos con su pareja. Lo que sí han conversado es la posibilidad de vivir juntos en algún momento.

¿Quiénes han sido las parejas de Alfredo Adame?

La vida sentimental de Alfredo Adame ha estado bajo el ojo público durante décadas. Una de sus relaciones más conocidas fue con Diana Golden, con quien contrajo matrimonio en 1988; la unión terminó en divorcio en 1990. Posteriormente, Adame se casó con Mary Paz Banquells en 1992. La pareja tuvo tres hijos y permaneció junta casi 25 años, hasta su divorcio en 2017.

Después de esos matrimonios, el conductor tuvo otros romances que también llamaron la atención, entre ellos los que sostuvo con Susan Quintana, Karla Ruiz y Magaly Chávez.