Alfredo Adame va legalmente contra el esposo de Karely Ruiz por agresión: “Sé que es colombiano y voy a tratar de sacarlo del país”

El ganador de La Granja VIP, Alfredo Adame, volvió a colocarse en el centro de la polémica tras denunciar que fue víctima de Jhonny Echeverría, esposo de la influencer Karely Ruiz, quien lo golpeó este sábado 14 de marzo de 2026, tras estos hechos “El Golden Boy” aseguró que procederá legalmente en su contra.

Tras concluir el pesaje del Ring Royale, el conductor expresó que decidió proceder legalmente contra Echeverría debido a que cometió un delito muy grave, asimismo, dijo que Poncho DeNigris también estaría pensando en demandar por poner en peligro el evento de boxeo que se realizará este domingo 15 de marzo 2026.

Ya me mandaron la reforma al Código Penal del estado de Nuevo León, y cometió un delito muy grave que lo puede llevar a la cárcel.

De igual modo, el actor mexicano expresó que tras la agresión se asegurará de sacar del país a la pareja de la generadora de contenido, pues se enteró que era de origen colombiano.

Va denuncia penal, totalmente con toda la fuerza, sé que es colombiano, me acabo de enterar y lo voy a tratar de sacar del país.

Adame, no solo ha dejado claro que procederá legalmente contra el DJ colombiano, pues también señaló que actuará de otra manera si le dan el acceso al evento y espera que situaciones similares no vuelvan a ocurrir durante la función.

¿Qué pasó entre Alfredo Adame y el esposo de Karely Ruiz previo al Ring Royale 2026?

De acuerdo con versiones de Alfredo Adame, en el estacionamiento donde se realizaría el pesaje se cruzó con Karely Ruiz, ella se encontraba arriba de su camioneta acompañada de su equipo de trabajo, en cuanto lo vio comenzó a lanzarle una serie de insultos, por lo que él se acercó a encararla.

Tras acercarse al vehículo y estar frente a Ruiz, Jhonny le soltó un golpe por detrás directo hacia la nuca de una manera desprevenida y sin posibilidad de que pudiera defenderse, por lo que inmediatamente personal de seguridad y acompañantes de Adame decidieron ir tras él para calmar las agresiones.

A través de sus historias de Instagram, Jhon compartió un video donde se ve el momento en que Karely comienza a gritarle a Adame, sin embargo, lo que destaca de esta publicación es que colgó un mensaje donde indicó que: "tocó educar al p!nch3 anciano", esto con el objetivo de dejar claro que solo defendió a su pareja de las ofensas que ha hecho en contra de ella.

Previo a la velada del año 6, Adame y el esposo de Karely Ruiz se hacen de palabras, acto seguido los guardaespaldas que iban con el karateka se le dejan ir al esposo de Karely y le meten un vergazo. También madrean a West coast. pic.twitter.com/zWWQ4UbmNo — Los Expulsados (@losexpulsados) March 15, 2026