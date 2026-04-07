Alfredo Adame reacciona CON BURLA a la detención del exluchador Alberto ‘N’, “El Patrón”

Luego de que en la tarde del lunes 6 de abril se diera a conocer la detención en San Luis Potosí de Alberto 'N', exluchador también conocido como "El Patrón", Alfredo Adame ya reaccionó a la noticia. Debido a una conocida rivalidad entre ellos y mutuas acusaciones que se habían hecho, el "Golden Boy" publicó un meme en referencia al tema.

En sus historias de Instagram, Alfredo Adame compartió una imagen dividida en dos. En la mitad de arriba hay dos fotos de "El Patrón" detenido por la Fiscalía General de San Luis Potosí, las cuales se viralizaron en redes sociales el lunes. En la mitad de abajo hay un meme proveniente de la película "Avengers: Infinity War", en el cual "Thanos" dice: "Me llamaron loco".

Con este meme, el actor y conductor hace referencia a que en el pasado él había acusado a Alberto 'N' de ser una persona violenta. Anteriormente, Alfredo Adame mencionó públicamente que "El Patrón" había enfrentado un proceso legal en Estados Unidos por acusaciones de violencia contra una mujer.