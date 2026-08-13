Así se veían Pato Araujo y Zudikey Rodríguez antes, en la segunda temporada de Exatlón México

Si eres fan de Exatlón México, seguramente recuerdas a Pato Araujo y Zudikey Rodríguez por su participación en la segunda temporada, transmitida entre 2018 y 2019. En aquel momento, ambos llegaron al programa como destacados atletas de disciplinas diferentes: él con una trayectoria como futbolista profesional y ella como velocista de alto rendimiento. Mientras él destacaba por su resistencia y fortaleza en los circuitos, ella sorprendía con su velocidad y condición física. Fue precisamente durante esta edición cuando comenzaron a convivir más de cerca, construyeron una amistad y, con el paso del tiempo, surgió una relación que continuó fuera de las cámaras hasta convertirse en una historia de amor y, posteriormente, en una familia.

Así se veían Pato Araujo y Zudikey Rodríguez en la segunda temporada de Exatlón México|zudikeyrodriguez

La historia de Pato Araujo y Zudikey Rodríguez comenzó en Exatlón México

Pato Araujo llegó a la competencia como exfutbolista profesional. En esa temporada lucía un estilo más juvenil, con el cabello corto y los laterales rapados, mientras demostraba su resistencia y condición física en los circuitos.

Por su parte, Zudikey Rodríguez formaba parte del equipo rojo y destacaba por su velocidad. La atleta, especializada en pruebas de velocidad, solía llevar el cabello recogido en una coleta alta y rápidamente se convirtió en una de las competidoras más reconocidas de la temporada.

Exatlón México, donde nació la historia de amor entre Pato Araujo y Zudikey Rodríguez

Aunque inicialmente construyeron una amistad dentro de la competencia, su relación fue creciendo hasta convertirse en un romance después de salir del programa. Zudikey tuvo que abandonar la competencia antes de la final debido a una lesión, mientras que Pato consiguió avanzar hasta la etapa de finalistas varoniles.

Años después, las imágenes de aquella temporada permiten recordar cómo lucían cuando apenas comenzaban a conocerse y cuando todavía no sabían que Exatlón México sería el escenario donde iniciaría una de las historias de amor más conocidas surgidas del reality. Pato Araujo y Zudikey Rodríguez se casaron y actualmente tienen dos hijos, por lo que su relación comenzó en las competencias de Exatlón y terminó convirtiéndose en un proyecto de vida juntos.

La pareja se ha convertido en los primeros participantes confirmados para la décima temporada de Exatlón México y prometen regresar más fuertes que nunca.