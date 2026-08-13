Burrhus Frederic (B.F.) Skinner es un psicólogo estadounidense reconocido por desarrollar investigaciones sobre el comportamiento y el aprendizaje. En 1964 fue cuando apareció una frase que hasta el día de hoy es objeto de estudio, como lo es: “La educación es lo que sobrevive cuando lo aprendido ha sido olvidado”. Mientras que su colega Martin Seligman mencionó que “el optimismo puede aprenderse”.

La frase del norteamericano apareció en el artículo New methods and new aims in teaching, publicado en New Scientist en 1964, donde planteó que una persona puede olvidar buena parte de los contenidos vistos durante su etapa escolar y, aun así, conservar capacidades intelectuales, habilidades, actitudes y formas de resolver problemas, como los que se resuelven en pareja, que podría tener estas 3 señales que indican que le hace falta de responsabilidad afectiva y no te das cuenta, según la psicología

B. F. Skinner, psicólogo estadounidense: “La educación es lo que sobrevive cuando lo aprendido ha sido olvidado”|Mente y Ciencia

Lo que quiso decir Skinner con su frase

Skinner escribió que una persona estudiada y con conocimientos probablemente olvidaría muchos de los datos adquiridos durante la escuela y la universidad, por lo que el objetivo de la enseñanza no debía limitarse a conservar información específica.

Asimismo, el psicólogo mencionó como elementos relevantes las habilidades intelectuales, las capacidades, las actitudes y los intereses que pueden permanecer después de que determinados contenidos hayan desaparecido de la memoria.

¿Quién fue B. F. Skinner?

B. F. fue un psicólogo estadounidense, considerado una de las figuras más influyentes del conductismo, que nació en 1904 y murió en 1990. Estudió en Harvard, donde obtuvo un doctorado en Psicología en 1931, y desarrolló investigaciones sobre el comportamiento y el aprendizaje.

La principal aportación de Skinner fue el condicionamiento operante, teoría que explica cómo las consecuencias de una conducta pueden aumentar o disminuir la probabilidad de que vuelva a ocurrir.

Entre sus obras destacan The Behavior of Organisms, Walden Two y The Technology of Teaching. Murió en Cambridge, Massachusetts, en 1990 a los 86 años.