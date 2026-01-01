Ángela Aguilar inicia 2026 con FUERTE mensaje sobre el odio que ha recibido. “Lecciones que no pedí"

El año 2025 fue uno de los más retadores en la carrera de Ángela Aguilar, principalmente por navegar contra corriente. Horas antes de Año Nuevo, la cantante de regional mexicano se sinceró sobre su sentir ante el 'hate' que ha enfrentado en redes sociales y el escrutinio público. Confesó que "no fue fácil" y definió 2025 como un "año intenso".

Ángela Aguilar recibe el Año Nuevo con un mensaje sobre seguir adelante