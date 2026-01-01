Ángela Aguilar inicia 2026 con FUERTE mensaje sobre el odio que ha recibido. “Lecciones que no pedí"
Ángela Aguilar despidió el año 2025 e inició 2026 con una reflexión sobre la resiliencia que mostró en los últimos meses. “Decidí no negociar”, dice.
El año 2025 fue uno de los más retadores en la carrera de Ángela Aguilar, principalmente por navegar contra corriente. Horas antes de Año Nuevo, la cantante de regional mexicano se sinceró sobre su sentir ante el 'hate' que ha enfrentado en redes sociales y el escrutinio público. Confesó que "no fue fácil" y definió 2025 como un "año intenso".