Ángela Aguilar reacciona al Medio Tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026, tras haber criticado fuertemente al reggaeton

Ante el intenso escrutinio que Ángela Aguilar ha vivido en años recientes, es muy famosa una entrevista donde muestra su desagrado hacia muchas canciones de reggaeton. Sin embargo, la cantante acaba de demostrar que la presentación de Bad Bunny en el Medio Tiempo del Super Bowl 2026 la hizo feliz.

En sus historias de Instagram, Ángela Aguilar compartió un fragmento de Bad Bunny en el Halftime Show. En particular, se trató del momento en que Benito Antonio Martínez Ocasio enlistó todos los países de nuestro continente tras decir "God bless America", dando un mensaje de unión y una importante precisión geográfica. Al video, la cantante de regional mexicano le agregó tres corazones rojos.

No queda claro si el puertorriqueño sea un artista que Ángela siga actualmente, si le gustó particularmente el mensaje o si quería demostrar su apoyo a la primera persona que entregó un show casi completamente en español en el Super Bowl. Este último caso fue muy común en redes sociales: mucha gente admitió que Bad Bunny no era de su gusto musical pero reconocían abiertamente su éxito e importancia cultural.

La polémica entrevista donde Ángela Aguilar criticó el reggaeton

La entrevista viral donde Ángela Aguilar habla mal del reggaeton ocurrió con la actriz, comediante y locutora Angélica Vale . "Las canciones de ahorita están muy mal", dice la cantante de regional mexicano. "Me siento como que estoy haciendo algo mal y lo quito".

En ese video viral Ángela dice que entiende "que la juventud quiere expresarse, pero esto no es expresión, estamos denigrando ya a las personas", y menciona que "qué padre escuchar una canción que no tengas que sentirte mal de enseñársela a tu abuelita".

Ángela Aguilar no mencionaba directamente a Bad Bunny en aquel entonces, pero sí a los subgéneros de música urbana de los que ha sido uno de los mayores representantes durante la última década.

