Las similitudes entre Bárbara de Regil y su personaje “Rosario Tijeras”
La actriz, Bárbara de Regil, compartió para el Uno a Uno de Ventaneando detalles sobre cómo ha sido regresar a interpretar a la icónica Rosario Tijeras.
Nuestra querida Bárbara de Regil ha regresado para interpretar a la famosa Rosario Tijeras, personaje que le ha regalado miles de anécdotas y enseñanzas. En exclusiva para el Uno a Uno de Ventaneando, nos habló sobre el proceso de entrenamiento para las escenas de acción.
Bárbara abrió su corazón y también habló sobre el abuso que sufrió en su casa cuando apenas tenía 12 años, y recalcó que su hija, Mar de Regil ha sido parte fundamental para que ella alce la voz ante este tipo de temas.
Galerías y Notas Azteca UNO