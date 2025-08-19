inklusion logo Sitio accesible
Las similitudes entre Bárbara de Regil y su personaje “Rosario Tijeras”

La actriz, Bárbara de Regil, compartió para el Uno a Uno de Ventaneando detalles sobre cómo ha sido regresar a interpretar a la icónica Rosario Tijeras.

Nuestra querida Bárbara de Regil ha regresado para interpretar a la famosa Rosario Tijeras, personaje que le ha regalado miles de anécdotas y enseñanzas. En exclusiva para el Uno a Uno de Ventaneando, nos habló sobre el proceso de entrenamiento para las escenas de acción.

Bárbara abrió su corazón y también habló sobre el abuso que sufrió en su casa cuando apenas tenía 12 años, y recalcó que su hija, Mar de Regil ha sido parte fundamental para que ella alce la voz ante este tipo de temas.

Bárbara de Regil
