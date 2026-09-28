Luis Miguel más detalles de su esperada gira mundial 2027: recorrerá América Latina, Estados Unidos y Europa

El regreso de Luis Miguel a los escenarios ya es una realidad y quedó más que confirmado que esta nueva gira se presentará en distintas partes del mundo el próximo año. A través de redes sociales el cantante mexicano y Fenix Entertainment confirmaron una nueva alianza para llevar adelante el tour.

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La noticia que confirmaba anteriormente el regreso del intérprete de “México en la piel” a los escenarios cobró relevancia al compartirse este nuevo comunicado ahora los seguidores y fans del cantante han expresado que esperan los conciertos que ofrecerá, principalmente en México después del alcance que tuvo su anterior tour, con el que consiguió cifras importantes de asistencia y taquilla. Ahora, el “Sol de México” se prepara para volver a encontrarse con su público en una nueva etapa internacional.

¿Qué se sabe de la gira mundial de Luis Miguel 2027?

Aunque el anuncio ya confirmó el nuevo tour, todavía quedan varios detalles por conocer. De acuerdo con la información difundida por el propio artista y Fenix Entertainment la gira abarcará importantes mercados de América Latina, Estados Unidos y Europa.

Por ahora, no se han revelado de manera oficial las ciudades, fechas, recintos, precios de boletos ni detalles de las posibles preventas por lo que se le recomienda a los fans esperar los anuncios oficiales que se da a conocer mediante las cuentas verificadas de Luis Miguel y Fenix Entertainment, ya que serán esos canales los encargados de comunicar las novedades de la gira.

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¿Cómo fue el tour pasada de Luis Miguel?

El proyecto llega después de una gira 2023-2024 que tuvo una importante dimensión internacional. Fenix Entertainment reportó que aquel recorrido reunió aproximadamente 3.1 millones de espectadores, con 66 presentaciones en 2023 y 124 conciertos en 2024.

Además, Billboard Boxscore reportó que el tour había generado 318.2 millones de dólares y vendido 2.2 millones de boletos en sus primeros 146 conciertos, cifras que lo colocaron como un fenómeno de gran alcance dentro de las giras de artistas latinos. Para varios esta nueva gira reprepresenta una continuación de la etapa internacional que Luis Miguel comenzó en 2023.