3 Plantillas de K-pop Demon Hunters para imprimir, colorear y vestir a tus personajes favoritos

No cabe duda que hoy en día uno de los fenómenos más grandes y globales es Kpop Demon Hunters. La icónica película no solo logró un éxito impresionante en taquilla durante su año de estreno sino que a la fecha sigue teniendo un alto impacto, tanto que el mercado cuenta con diversos productos de las guerreras Huntrix y los Saja Boys. Por esta razón, en esta ocasión te presentamos 3 plantillas ideales para que puedas colorear y vestir como más prefieras a tu personaje favorito.

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K-pop Demon Hunters: Plantillas descargables gratis para colorear y recortar

Estas plantillas son completamente gratis y lo mejor de todo es que cada una de ellas es de una de las tres guerreras Huntrix por lo que hay una para cada tipo de personalidad ya que las protagonistas; si bien son cantantes y bailan, cada una de ellas tiene su propia personalidad.

K-pop Demon Hunters: Plantilla descargable gratis para colorear a Rumi

Esta plantilla cuenta con el cuerpo de la muñeca, el cual es la base de todo así como diversas partes para armarla como el cabello, la trenza y vestuario que incluye chaqueta, short y botas. La plantilla no tiene color por lo que deberás ponerte creativa e iluminar como prefieras, incluso puedes usar otro tipo de materiales como brillantina, plastilina, acuarelas, pintura textil o lo que más prefieras. Si bien, puedes guiarte con los colores originales de la película, también tienes libertad creativa para hacer los ajustes que prefieras.

K-pop Demon Hunters: Plantilla descargable gratis para colorear a Zoey

Esta plantilla, al igual que la anterior, es en blanco y negro y cuenta con elementos como la cabellera de Zoey, y su iconico vestuario, el cual está compuesto por un top, pantalón y zapatos. Puedes colorear la muñeca como prefieras; o bien, utilizar otro tipo de materiales. Para pegar cada parte puedes utilizar resistol líquido o silicón frío.

K-pop Demon Hunters: Plantilla descargable gratis para colorear a Mira

Esta plantilla es idela para las fans del personaje de Mira ya que la muñeca incluye partes como su icónico peinado, el cual puedes pintar de color rosa así como su vestuario, con el que te puedes poner creativa para decorarlo como más prefieras. Incluso esta muñeca puedes pegarla sobre cartoncillo para que quede más firme y la puedas llevar a todos lados.