3 ideas para decorar un pastel de Zoey de las Guerreras Kpop

Para todos aquellos amantes de la repostería y de la decoración alrededor de los alimentos, puedes lograr una creación impresionante acudiendo a detalles dignos de Zoey de las Guerreras Kpop en tu próximo pastel. Aunque no sea tu cumpleaños, este fin año deberías animarte y conseguir hacer un pastelito al que puedas darle tu toque. Además, puede ser una actividad para hacer con tus pequeños en casa o con amigos que gusten de este tipo de prácticas.

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¿Por qué hacer un pastel decorado con Zoey de las Guerreras Kpop?

El fenómeno ocasionado a través de las Guerreras Kpop sigue dejando preferencias y anhelos de muchas niñas y adolescentes para concretar disfraces, fiestas y decoraciones diversas referentes a esta película que trascendió más de lo que muchos creían. Ante eso, un pastel hecho con dedicación y cariño (solo o en compañía), merece una decoración espectacular de Zoey, que es uno de los personajes favoritos de muchos.

¿Cómo hacer un pastel decorado con Zoey de las Guerreras Kpop?

Estilo Guerrera Combate (Drip Cake) - Tomando en cuenta la faceta llena de estilo cazadora de demonios se indica lo siguiente con este pastel.

Primero resalta un pastel alto con un degradado de azul aqua a morado oscuro. Posteriormente se le agregará ese goteo (Drip Cake) con chocolate blanco teñido de rosa neón cayendo por los bordes. Y finalmente los detalles se pueden crear con siluetas de destellos mágicos, estrellas negras y toppers fotográficos de Zoey.

Corazón Vintage Kpop - Esta opción es una tendencia de pasteles nostálgicos y minimalistas de Corea.

Por ello se explica primero que aquí se requiere una base en forma de corazón cubierto de crema en color rosa pastel o lila. En segundo lugar se prioriza el uso de una manga pastelera con boquilla de estrella que crea bordes rizados muy cargados al estilo vintage. Tú decides si esto ocurre en la parte inferior o exterior. Y al centro se recomienda poner una frase con tipología estilizada o en su defecto a Zoey de las Guerreras Kpop.

Pastel Sorpresas Escenario de Concierto - Aquí se propone un pastel de dos niveles que sea notorio a todos los invitados.

Para hacer este pastel se requiere cubrir la parte inferior con fondant blanco y el piso superior con rosa fucsia. En segundo término harás o imprimirás un radio retro (bombox) en fondant que se acomodará en la parte del frente. Y finalmente en el centro Zoey, tu personaje favorito de las Guerreras Kpop, lucirá imperial… recomendándose hacerla de un material comestible tipo oblea.