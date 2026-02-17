Belinda regresa a México y llora en pleno escenario por una fuerte y triste razón

Belinda quien se encuentra actualmente radicando en España por proyectos profesionales viajó de manera repentina a México para presentarse en el Carnaval de Mazatlán, Sinaloa, donde hizo vibrar al escenario con sus interpretaciones, sin embargo, hubo un momento donde la cantante soltó en llanto al recordar a Milkman, amigo que falleció recientemente.

¿Por qué Belinda regresó de España donde actualmente se encuentra trabajando?

A través de sus redes sociales la intérprete de "En el amor hay que perdonar" compartió su llegada al estado para ser parte de la coronación infantil que se realizaría en el estadio Teodoro Mariscal. Al pisar el escenario Belinda cantó sus más grandes éxitos y agradeció al publico darle la oportunidad de presentarse por tercera vez en el evento, asimismo, se sintió sorprendida por la respuesta de los asistentes quienes corearon toda la noche sus canciones.

|Instagram belindapop

Aunque todo parecía ser un espectáculo lleno de fiesta, hubo un momento que marcó la noche y es que la cantante sorprendió al público cuando comenzó a llorar al momento de interpretar "Sueño de ti" , tema con el que colaboró con el rapero Milkman y quien falleció el pasado 12 de febrero de 2026.

Hace unos días falleció un amigo, un gran m{usico, un gran compositor, gran rapero, gran artista con un gran corazón. Trabajé con él hace unos años y siempre fue un gran amigo, estuvo ahí conmigo incondicionalmente: expresó Belinda.

Una vez que concluyó su participación en uno de los carnavales más importantes del país expresó que tras 48 horas de estar en su tierra natal regresaría a "la madre patria" recargada de energía.

48 horas en México para recargarme de la energía más bonita que existe! Gracias Mazatlán por este regalo valió toda la pena. Ahora regreso a Madrid pensando en lo increíble que fue ayer. Gracias, escribió Belinda en su cuenta de Instagram

¿Por qué Belinda se fue a vivir a España?

A principios de enero la cantante dio a conocer que dejaría México por algún tiempo ya que se iría a vivir a España para comenzar un nuevo proyecto que la tenía completamente emocionada. Belinda comenzó las grabaciones de "Carlota" serie de la cual es protagonista y se basara en la vida de la emperatriz de México y pareja de Maximiliano de Habsburgo.

En este proyecto compartirá créditos con Jaime Lorente y Miguel Ángel Silvestre y se realizarán grabaciones tanto en España como en México, se espera que la producción se estrene a finales de este año o a principios de 2027.