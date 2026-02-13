Belinda se viste de luto tras muerte de ser querido; así lo anunció

En los últimos días se anunció que un rapero mexicano se encontraba hospitalizado y con serias complicaciones de salud. Lamentablemente su estado no mejoró y ahora se oficializó su fallecimiento. Ante eso, una de las personas que más estuvo activa fue Belinda. La cantante dejó un duro mensaje para despedir a este músico.

¿Cómo se dio la relación entre Milkman y Belinda?

Aunque la cantante se ha desenvuelto dentro de la música pop, es cierto que tiene facetas donde ha experimentado en otros géneros. En este caso, las colaboraciones entre artistas son parte del día a día en la industria musical. Ante eso, la nacida en España y el rapero coincidieron en un proyecto en 2013.

En esa ocasión lo que los unió fue la canción Sueño de Ti, donde el grupo Motel concretó ese cruce. Y aunque muchos tal vez lo desconocían, la actriz y cantante hizo una excelente relación con el músico y productor. Por ello estuvo muy activa pidiendo por su compañero de industria. Sin embargo se confirmó la muerte tras días enteros en terapia intensiva.

Evidentemente interesada en el caso y afectada por la noticia, Belinda compartió este mensaje en sus historias de Instagram: “Una de las personas más talentosas, buen amigo desde hace tantos años al que he admirado y respetado ya no está con nosotros… Agradezco a la vida que me diera la oportunidad de conocer tu talento y trabajar contigo, jamás lo olvidaré… Sé que luchaste hasta el final… Milk, siempre serás recordado y amado. Descansa en paz”.

¿Qué le pasó al rapero amigo de Belinda?

El músico mexicano tuvo complicaciones de salud que le llevaron a la hospitalización desde el pasado 31 de enero. Se reportó que tenía una hemorragia interna severa y desde ese punto se pidió apoyo en dinero y con donaciones de sangre. Sufrió tres operaciones en los días recientes y ya estaba entubado e inconsciente. Esto para terminar el en trágico cierre… muerto el pasado 12 de febrero de 2026.