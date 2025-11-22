Así reaccionó Ángela Aguilar al encuentro entre Cazzu y Belinda

El día jueves 20 de noviembre, se llevó a cabo uno de los encuentros más esperados por aquellos que son fanáticos de Belinda y Cazzu. Ambas cantantes coincidieron en un evento de una importante revista donde fueron galardonadas y nombradas como mujeres del año.

Como era de esperarse las redes sociales reaccionaron a este encuentro porque ambas son ex parejas de Nodal y por supuesto Ángela Aguilar no dudo en presumir el amor con su marido en Instagram.

¿Cómo reaccionó Ángela Aguilar a este encuentro?

Ángela Aguilar utilizó las historias de Instagram para compartir un video en el que muestra todo el amor que siente con Nodal. Sin embargo, la pareja no se muestra afectiva sino un poco distante pero se aprecia el momento en el que están ambos abordando un avión.

Instagram Esta fue la historia de Ángela Aguilar.

Cabe mencionar que la cantante no nombró a Belinda ni a Cazzu pero sin dudas estas imágenes son una clara respuesta al gran momento que vivieron Cazzu y Belinda. Ante esto es que los usuarios reaccionaron inmediatamente.

Por otro lado Nodal también hizo lo suyo ya que también utilizó Instagram para escribirle “amor” a su esposa”. El cantante regional compartió a través de sus historias de Instagram un video en el que se ve a Ángela en el escenario, ya quela acompañó a su concierto en Arizona, ahí se encarga de hacer halagos para su esposa, cosa que hace muy poco a través de sus redes sociales, por lo que llamó la atención.

Esto no fue todo ya que también presumió que tenía una gorra, que había comprado durante el concierto de su esposa, que tenía impresa la clásica frase “amoooooor”, frase que ha ganado popularidad desde su boda.

Instagram Esta fue la historia de Nodal.

“Un gran show con lleva una gran merch”, escribió Nodal acompañado de emojis de risa y de corazones

Ninguno de los dos mencionó a Cazzu y a Belinda, pero los usuarios de las redes sociales lo tomaron como una indirecta para ellas que están pasando un gran momento profesional.

